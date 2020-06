Вышел русский трейлер фильма Уэса Андерсона "Французский вестник"

Новый фильм Уэса Андерсона получил официальный русский заголовок - "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". И он вполне соответствует оригинальному The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Хотя понятно, что все равно никто не будет это целиком проговаривать.

Вот и под свежим русским трейлером значится укороченное название: просто "Французский вестник". А уже далее, в описании ролика, можно встретить полное.

В самом трейлере - череда знакомых лиц в ярких интерьерах, фирменные андерсоновские ракурсы и мизансцены. Лица эти принадлежат следующим людям: Тильде Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Эдриену Броуди, Уиллему Дефо, Эдварду Нортону, так далее, так далее.

Некоторые из них играют сотрудников редакции еженедельного приложения "Французский вестник" к изданию "Либерти. Канзас ивнинг сан", которая располагается во Франции. Вокруг этой редакции и накручены сюжеты в количестве трех штук.

Премьера в России - 14 ноября.