Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Евгения Замятина

Фильм "Мы" режиссера Гамлета Дульяна - экранизация одноименного романа Евгения Замятина, написанного в 1920 году, подвергшегося цензуре в СССР и после издания за рубежом вдохновившего таких классиков жанра антиутопии, как Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли. Впервые в России материалы картины были представлены в конце июня 2019 года на первом Фестивале экранизаций "Читка". Сегодня же вышел первый официальный тизер картины, и публике представлен постер.

"Картина "Мы" - это в первую очередь социальная драма. Фильм-притча, наполненный культурными отсылками, затрагивающий важнейшие проблемы сегодняшнего дня. Картина поднимает актуальные вопросы, заставляет искать ответы, которых сегодня страшно не хватает. Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и ещё со школы мечтаю экранизировать его. На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным. Поэтому мне важно было перенести на экран дух книги и не превращать фильм в посредственную фантастику, где все внимание сосредоточено вокруг одних только спецэффектов", - говорит режиссер.

В поисках вдохновения Гамлет Дульян ездил в город Лебедянь, где провел детство автор, и посетил дом-музей Замятина. Экскурсию провела директор дома-музея Наталья Грузман, которая была рада, что режиссер посетил места юности литератора: "Писатель Евгений Замятин и его слово сегодня звучат в городе детства Лебедянь. Здесь говорит сам писатель - книгами, письмами, фотографиями. В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".

Также Гамлет познакомился с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной, она же одной из первых увидела материалы картины. "Мои впечатления - великолепно! Захватывает с первого кадра, воображение за гранью увиденного, насыщенность эмоций, прекрасной мелодии, музыкальных ритмов, образов из области фантастики", - говорит Нина Замятина.

В релизе студии-производителя, который выпустили под выход тизера, напоминается содержание картины. После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые "древние" порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство…

В фильме снимались: Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Софья Донианц, Марьяна Спивак, Андрей Ребенков, Джан Бадмаев, Сергей Иванюк и другие. Картина планируется к выходу в прокат в 2021 году.