Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Евгения Замятина

Новости

В Кремле пожелали успешного проведения выборов в Беларуси 14:09
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу 14:08
Операторам связи снизят плату за радиочастотный спектр 14:07
Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске 14:07
Самый доступный кроссовер Toyota впервые попал на фото 14:04
В Кронштадте спасли экипаж "аварийной" подлодки 13:58
Мантуров рассказал о создании препаратов от коронавируса 13:57
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург 13:53
Мантуров: РФ нецелесообразно выходить из ВТО 13:53
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержано по делу о разливе нефтепродуктов 13:53
В России в четыре раза подешевели маски 13:50
Суд оштрафовал владельца исторического здания сберкасс в Москве 13:48
Попова: Иммунитет к коронавирусу обнаруживается у 14% протестированных 13:48
Швеция прекратила расследование убийства премьер-министра Улофа Пальме 13:45
В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи 13:45
Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна 13:42
Число пассажиров на МЦД увеличилось на 20% после окончания самоизоляции 13:40
Музеи Крыма откроют для посещения с 15 июня 13:40
Музей-заповедник на острове Кижи открылся для туристов 13:35
Россиянам предрекли "арктическое вторжение" 13:32
Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16 13:30
Угонщик хотел уехать через двери автосалона, но застрял 13:26
Запущен фотопроект о жизни Москвы в период пандемии 13:24
Новый учебник истории Великой Отечественной войны выпустили в Беларуси 13:21
Текущий год объявлен самым худшим в истории гражданской авиации 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 13:03
Рубрика: Культура

Вышел тизер фантастического фильма "Мы" по роману Евгения Замятина

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип" Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"

Фильм "Мы" режиссера Гамлета Дульяна - экранизация одноименного романа Евгения Замятина, написанного в 1920 году, подвергшегося цензуре в СССР и после издания за рубежом вдохновившего таких классиков жанра антиутопии, как Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли. Впервые в России материалы картины были представлены в конце июня 2019 года на первом Фестивале экранизаций "Читка". Сегодня же вышел первый официальный тизер картины, и публике представлен постер.

Фото: kinopoisk.ru
Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении

"Картина "Мы" - это в первую очередь социальная драма. Фильм-притча, наполненный культурными отсылками, затрагивающий важнейшие проблемы сегодняшнего дня. Картина поднимает актуальные вопросы, заставляет искать ответы, которых сегодня страшно не хватает. Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и ещё со школы мечтаю экранизировать его. На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классики, который сегодня становится особенно злободневным. Поэтому мне важно было перенести на экран дух книги и не превращать фильм в посредственную фантастику, где все внимание сосредоточено вокруг одних только спецэффектов", - говорит режиссер.

В поисках вдохновения Гамлет Дульян ездил в город Лебедянь, где провел детство автор, и посетил дом-музей Замятина. Экскурсию провела директор дома-музея Наталья Грузман, которая была рада, что режиссер посетил места юности литератора: "Писатель Евгений Замятин и его слово сегодня звучат в городе детства Лебедянь. Здесь говорит сам писатель - книгами, письмами, фотографиями. В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".

Также Гамлет познакомился с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной, она же одной из первых увидела материалы картины. "Мои впечатления - великолепно! Захватывает с первого кадра, воображение за гранью увиденного, насыщенность эмоций, прекрасной мелодии, музыкальных ритмов, образов из области фантастики", - говорит Нина Замятина.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

В релизе студии-производителя, который выпустили под выход тизера, напоминается содержание картины. После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые "древние" порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство…

В фильме снимались: Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Софья Донианц, Марьяна Спивак, Андрей Ребенков, Джан Бадмаев, Сергей Иванюк и другие. Картина планируется к выходу в прокат в 2021 году.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ЦИК: Подано более 394 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции
На Украине возбудили дело против Порошенко
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии