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10.06.2020 13:04
Рубрика: Экономика

Назван объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Текст: Алексей Дуэль

Общая сумма сформированных участниками программы софинансирования пенсионных накоплений с 2009 по 2019 год составила почти 130 млрд рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Фото: iStock
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Только за прошлый год участники программы пополнили эту сумму на 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств государства, выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы. Чуть больше 4 млрд рублей из этой суммы составили отчисления участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей - средства государственного софинансирования.

По условиям программы государство софинансирует годовые взносы в пределах от 2 до 12 тысяч рублей. Поскольку часть взносов была выше или ниже этого интервала, то сумма денег, внесенных государством, отличается от той, что поступила от граждан.

Средний размер взноса участника увеличился в 2019 году до 9,7 тыс. рублей, добавили в Пенсионном фонде. В дополнение к средствам граждан и государства также поступили добровольные взносы работодателей, которые могут делать отчисления за своих сотрудников, участвующих в программе. Они за истекший год перечислили в пользу своих работников 65,9 млн рублей.

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Общий объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государство за тот же период внесло софинансирование в размере 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей поступил от работодателей, чьи сотрудники участвуют в программе пенсионных накоплений. Общий итог за период с 2009 по 2019 год - почти 130 млрд рублей.

"Фактически накопленные средства по программе еще выше, поскольку все взносы передаются управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до момента выхода человека на пенсию", - уточнили в Пенсионном фонде.

Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тыс. пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тыс. рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей.

Экономика Пенсии и пособия

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