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10.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 34,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 1195
  2. Московская область - 735
  3. Санкт-Петербург - 313
  4. Нижегородская область - 304
  5. Свердловская область - 284
  6. Воронежская область - 242
  7. Ханты-Мансийский АО - 197
  8. Ростовская область - 192
  9. Иркутская область - 182
  10. Красноярский край - 174
  11. Челябинская область - 135
  12. Смоленская область - 132
  13. Архангельская область - 132
  14. Пензенская область - 126
  15. Саратовская область - 117
  16. Волгоградская область - 116
  17. Самарская область - 113
  18. Новосибирская область - 106
  19. Тульская область - 103
  20. Ивановская область - 101
  21. Республика Дагестан - 98
  22. Пермский край - 93
  23. Ульяновская область - 91
  24. Брянская область - 90
  25. Орловская область - 89
  26. Ставропольский край - 85
  27. Тверская область - 83
  28. Краснодарский край - 81
  29. Астраханская область - 81
  30. Республика Башкортостан - 81
  31. Чувашская Республика - 79
  32. Республика Бурятия - 79
  33. Республика Тыва - 79
  34. Омская область - 79
  35. Карачаево-Черкесская Республика - 78
  36. Кабардино-Балкарская Республика - 77
  37. Белгородская область - 73
  38. Хабаровский край - 72
  39. Курская область - 71
  40. Калужская область - 70
  41. Забайкальский край - 70
  42. Тамбовская область - 67
  43. Республика Коми - 67
  44. Республика Саха (Якутия) - 67
  45. Алтайский край - 66
  46. Рязанская область - 64
  47. Республика Мордовия - 64
  48. Ярославская область - 63
  49. Липецкая область - 61
  50. Псковская область - 60
  51. Кировская область - 60
  52. Оренбургская область - 60
  53. Владимирская область - 55
  54. Ленинградская область - 55
  55. Республика Татарстан - 55
  56. Ямало-Ненецкий АО - 54
  57. Приморский край - 52
  58. Кемеровская область - 48
  59. Томская область - 48
  60. Калининградская область - 46
  61. Новгородская область - 44
  62. Республика Адыгея - 43
  63. Республика Марий Эл - 42
  64. Камчатский край - 41
  65. Республика Ингушетия - 39
  66. Республика Северная Осетия - 39
  67. Амурская область - 39
  68. Сахалинская область - 34
  69. Тюменская область - 32
  70. Мурманская область - 26
  71. Республика Хакасия - 26
  72. Костромская область - 24
  73. Удмуртская Республика - 24
  74. Республика Калмыкия - 23
  75. Вологодская область - 22
  76. Республика Карелия - 20
  77. Чеченская Республика - 16
  78. Курганская область - 16
  79. Республика Алтай - 14
  80. Магаданская область - 11
  81. Республика Крым - 11
  82. Еврейская АО - 6
  83. Чукотский АО - 2
Всего в России зарегистрировано 493 657 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 216 человек:

  1. Белгородская область - 4
  2. Владимирская область - 4
  3. Воронежская область - 1
  4. Курская область - 2
  5. Московская область - 32
  6. Орловская область - 3
  7. Тверская область - 5
  8. Москва - 56
  9. Архангельская область - 3
  10. Вологодская область - 2
  11. Калининградская область - 4
  12. Ленинградская область - 4
  13. Санкт-Петербург - 49
  14. Республика Адыгея - 2
  15. Краснодарский край - 1
  16. Астраханская область - 1
  17. Ростовская область - 3
  18. Кабардино-Балкарская Республика - 1
  19. Ставропольский край - 2
  20. Пермский край - 2
  21. Кировская область - 2
  22. Нижегородская область - 5
  23. Оренбургская область - 2
  24. Самарская область - 2
  25. Ульяновская область - 2
  26. Свердловская область - 2
  27. Ханты-Мансийский АО - 2
  28. Челябинская область - 4
  29. Алтайский край - 1
  30. Красноярский край - 3
  31. Иркутская область - 2
  32. Новосибирская область - 2
  33. Республика Саха (Якутия) - 4
  34. Забайкальский край - 1
  35. Приморский край - 1
За весь период пандемии умерли 6358 человек

За последние сутки из стационаров выписано 10 386 выздоровевших:

  1. Белгородская область - 141
  2. Брянская область - 97
  3. Владимирская область - 84
  4. Воронежская область - 78
  5. Ивановская область - 42
  6. Калужская область - 78
  7. Костромская область - 29
  8. Курская область - 93
  9. Липецкая область - 66
  10. Московская область - 747
  11. Орловская область - 25
  12. Рязанская область - 136
  13. Смоленская область - 81
  14. Тамбовская область - 66
  15. Тверская область - 17
  16. Тульская область - 164
  17. Ярославская область - 142
  18. Москва - 3796
  19. Республика Карелия - 7
  20. Республика Коми - 28
  21. Архангельская область - 47
  22. Ненецкий автономный округ - 3
  23. Вологодская область - 50
  24. Калининградская область - 75
  25. Ленинградская область - 113
  26. Мурманская область - 34
  27. Новгородская область - 12
  28. Псковская область - 21
  29. Санкт-Петербург - 420
  30. Республика Адыгея - 33
  31. Республика Калмыкия - 37
  32. Республика Крым - 8
  33. Краснодарский край - 117
  34. Астраханская область - 76
  35. Волгоградская область - 53
  36. Ростовская область - 81
  37. Республика Дагестан - 25
  38. Республика Ингушетия - 29
  39. Кабардино-Балкарская Республика - 68
  40. Карачаево-Черкесская Республика - 18
  41. Республика Северная Осетия - Алания - 21
  42. Чеченская Республика - 49
  43. Ставропольский край - 112
  44. Республика Башкортостан - 135
  45. Республика Марий Эл - 96
  46. Республика Мордовия - 34
  47. Республика Татарстан - 23
  48. Удмуртская Республика - 24
  49. Республика Чувашия - 60
  50. Пермский край - 59
  51. Кировская область - 109
  52. Нижегородская область - 279
  53. Оренбургская область - 53
  54. Пензенская область - 120
  55. Самарская область - 85
  56. Саратовская область - 103
  57. Ульяновская область - 82
  58. Свердловская область - 147
  59. Тюменская область - 60
  60. Ханты-Мансийский АО - 264
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ - 7
  62. Челябинская область - 100
  63. Республика Алтай - 5
  64. Республика Тыва - 22
  65. Республика Хакасия - 29
  66. Алтайский край - 117
  67. Красноярский край - 159
  68. Иркутская область - 72
  69. Кемеровская область - 7
  70. Новосибирская область - 97
  71. Омская область - 210
  72. Томская область - 25
  73. Республика Бурятия - 34
  74. Республика Саха (Якутия) - 132
  75. Забайкальский край - 9
  76. Камчатский край - 60
  77. Приморский край - 85
  78. Амурская область - 35
  79. Магаданская область - 3
  80. Хабаровский край - 20
  81. Еврейская автономная область - 5
  82. Чукотский автономный округ - 1
За весь период выздоровели 252 783 человек
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