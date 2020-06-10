За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 34,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 1195
- Московская область - 735
- Санкт-Петербург - 313
- Нижегородская область - 304
- Свердловская область - 284
- Воронежская область - 242
- Ханты-Мансийский АО - 197
- Ростовская область - 192
- Иркутская область - 182
- Красноярский край - 174
- Челябинская область - 135
- Смоленская область - 132
- Архангельская область - 132
- Пензенская область - 126
- Саратовская область - 117
- Волгоградская область - 116
- Самарская область - 113
- Новосибирская область - 106
- Тульская область - 103
- Ивановская область - 101
- Республика Дагестан - 98
- Пермский край - 93
- Ульяновская область - 91
- Брянская область - 90
- Орловская область - 89
- Ставропольский край - 85
- Тверская область - 83
- Краснодарский край - 81
- Астраханская область - 81
- Республика Башкортостан - 81
- Чувашская Республика - 79
- Республика Бурятия - 79
- Республика Тыва - 79
- Омская область - 79
- Карачаево-Черкесская Республика - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Белгородская область - 73
- Хабаровский край - 72
- Курская область - 71
- Калужская область - 70
- Забайкальский край - 70
- Тамбовская область - 67
- Республика Коми - 67
- Республика Саха (Якутия) - 67
- Алтайский край - 66
- Рязанская область - 64
- Республика Мордовия - 64
- Ярославская область - 63
- Липецкая область - 61
- Псковская область - 60
- Кировская область - 60
- Оренбургская область - 60
- Владимирская область - 55
- Ленинградская область - 55
- Республика Татарстан - 55
- Ямало-Ненецкий АО - 54
- Приморский край - 52
- Кемеровская область - 48
- Томская область - 48
- Калининградская область - 46
- Новгородская область - 44
- Республика Адыгея - 43
- Республика Марий Эл - 42
- Камчатский край - 41
- Республика Ингушетия - 39
- Республика Северная Осетия - 39
- Амурская область - 39
- Сахалинская область - 34
- Тюменская область - 32
- Мурманская область - 26
- Республика Хакасия - 26
- Костромская область - 24
- Удмуртская Республика - 24
- Республика Калмыкия - 23
- Вологодская область - 22
- Республика Карелия - 20
- Чеченская Республика - 16
- Курганская область - 16
- Республика Алтай - 14
- Магаданская область - 11
- Республика Крым - 11
- Еврейская АО - 6
- Чукотский АО - 2
Всего в России зарегистрировано 493 657 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За последние сутки умерли 216 человек:
- Белгородская область - 4
- Владимирская область - 4
- Воронежская область - 1
- Курская область - 2
- Московская область - 32
- Орловская область - 3
- Тверская область - 5
- Москва - 56
- Архангельская область - 3
- Вологодская область - 2
- Калининградская область - 4
- Ленинградская область - 4
- Санкт-Петербург - 49
- Республика Адыгея - 2
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Ростовская область - 3
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Ставропольский край - 2
- Пермский край - 2
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 5
- Оренбургская область - 2
- Самарская область - 2
- Ульяновская область - 2
- Свердловская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Челябинская область - 4
- Алтайский край - 1
- Красноярский край - 3
- Иркутская область - 2
- Новосибирская область - 2
- Республика Саха (Якутия) - 4
- Забайкальский край - 1
- Приморский край - 1
За весь период пандемии умерли 6358 человек
За последние сутки из стационаров выписано 10 386 выздоровевших:
- Белгородская область - 141
- Брянская область - 97
- Владимирская область - 84
- Воронежская область - 78
- Ивановская область - 42
- Калужская область - 78
- Костромская область - 29
- Курская область - 93
- Липецкая область - 66
- Московская область - 747
- Орловская область - 25
- Рязанская область - 136
- Смоленская область - 81
- Тамбовская область - 66
- Тверская область - 17
- Тульская область - 164
- Ярославская область - 142
- Москва - 3796
- Республика Карелия - 7
- Республика Коми - 28
- Архангельская область - 47
- Ненецкий автономный округ - 3
- Вологодская область - 50
- Калининградская область - 75
- Ленинградская область - 113
- Мурманская область - 34
- Новгородская область - 12
- Псковская область - 21
- Санкт-Петербург - 420
- Республика Адыгея - 33
- Республика Калмыкия - 37
- Республика Крым - 8
- Краснодарский край - 117
- Астраханская область - 76
- Волгоградская область - 53
- Ростовская область - 81
- Республика Дагестан - 25
- Республика Ингушетия - 29
- Кабардино-Балкарская Республика - 68
- Карачаево-Черкесская Республика - 18
- Республика Северная Осетия - Алания - 21
- Чеченская Республика - 49
- Ставропольский край - 112
- Республика Башкортостан - 135
- Республика Марий Эл - 96
- Республика Мордовия - 34
- Республика Татарстан - 23
- Удмуртская Республика - 24
- Республика Чувашия - 60
- Пермский край - 59
- Кировская область - 109
- Нижегородская область - 279
- Оренбургская область - 53
- Пензенская область - 120
- Самарская область - 85
- Саратовская область - 103
- Ульяновская область - 82
- Свердловская область - 147
- Тюменская область - 60
- Ханты-Мансийский АО - 264
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 7
- Челябинская область - 100
- Республика Алтай - 5
- Республика Тыва - 22
- Республика Хакасия - 29
- Алтайский край - 117
- Красноярский край - 159
- Иркутская область - 72
- Кемеровская область - 7
- Новосибирская область - 97
- Омская область - 210
- Томская область - 25
- Республика Бурятия - 34
- Республика Саха (Якутия) - 132
- Забайкальский край - 9
- Камчатский край - 60
- Приморский край - 85
- Амурская область - 35
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 20
- Еврейская автономная область - 5
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период выздоровели 252 783 человек