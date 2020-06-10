За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19

Распределение по субъектам такое:

Москва - 1195 Московская область - 735 Санкт-Петербург - 313 Нижегородская область - 304 Свердловская область - 284 Воронежская область - 242 Ханты-Мансийский АО - 197 Ростовская область - 192 Иркутская область - 182 Красноярский край - 174 Челябинская область - 135 Смоленская область - 132 Архангельская область - 132 Пензенская область - 126 Саратовская область - 117 Волгоградская область - 116 Самарская область - 113 Новосибирская область - 106 Тульская область - 103 Ивановская область - 101 Республика Дагестан - 98 Пермский край - 93 Ульяновская область - 91 Брянская область - 90 Орловская область - 89 Ставропольский край - 85 Тверская область - 83 Краснодарский край - 81 Астраханская область - 81 Республика Башкортостан - 81 Чувашская Республика - 79 Республика Бурятия - 79 Республика Тыва - 79 Омская область - 79 Карачаево-Черкесская Республика - 78 Кабардино-Балкарская Республика - 77 Белгородская область - 73 Хабаровский край - 72 Курская область - 71 Калужская область - 70 Забайкальский край - 70 Тамбовская область - 67 Республика Коми - 67 Республика Саха (Якутия) - 67 Алтайский край - 66 Рязанская область - 64 Республика Мордовия - 64 Ярославская область - 63 Липецкая область - 61 Псковская область - 60 Кировская область - 60 Оренбургская область - 60 Владимирская область - 55 Ленинградская область - 55 Республика Татарстан - 55 Ямало-Ненецкий АО - 54 Приморский край - 52 Кемеровская область - 48 Томская область - 48 Калининградская область - 46 Новгородская область - 44 Республика Адыгея - 43 Республика Марий Эл - 42 Камчатский край - 41 Республика Ингушетия - 39 Республика Северная Осетия - 39 Амурская область - 39 Сахалинская область - 34 Тюменская область - 32 Мурманская область - 26 Республика Хакасия - 26 Костромская область - 24 Удмуртская Республика - 24 Республика Калмыкия - 23 Вологодская область - 22 Республика Карелия - 20 Чеченская Республика - 16 Курганская область - 16 Республика Алтай - 14 Магаданская область - 11 Республика Крым - 11 Еврейская АО - 6 Чукотский АО - 2

Всего в России зарегистрировано 493 657 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За последние сутки умерли 216 человек:

Белгородская область - 4 Владимирская область - 4 Воронежская область - 1 Курская область - 2 Московская область - 32 Орловская область - 3 Тверская область - 5 Москва - 56 Архангельская область - 3 Вологодская область - 2 Калининградская область - 4 Ленинградская область - 4 Санкт-Петербург - 49 Республика Адыгея - 2 Краснодарский край - 1 Астраханская область - 1 Ростовская область - 3 Кабардино-Балкарская Республика - 1 Ставропольский край - 2 Пермский край - 2 Кировская область - 2 Нижегородская область - 5 Оренбургская область - 2 Самарская область - 2 Ульяновская область - 2 Свердловская область - 2 Ханты-Мансийский АО - 2 Челябинская область - 4 Алтайский край - 1 Красноярский край - 3 Иркутская область - 2 Новосибирская область - 2 Республика Саха (Якутия) - 4 Забайкальский край - 1 Приморский край - 1

За весь период пандемии умерли 6358 человек

За последние сутки из стационаров выписано 10 386 выздоровевших:

Белгородская область - 141 Брянская область - 97 Владимирская область - 84 Воронежская область - 78 Ивановская область - 42 Калужская область - 78 Костромская область - 29 Курская область - 93 Липецкая область - 66 Московская область - 747 Орловская область - 25 Рязанская область - 136 Смоленская область - 81 Тамбовская область - 66 Тверская область - 17 Тульская область - 164 Ярославская область - 142 Москва - 3796 Республика Карелия - 7 Республика Коми - 28 Архангельская область - 47 Ненецкий автономный округ - 3 Вологодская область - 50 Калининградская область - 75 Ленинградская область - 113 Мурманская область - 34 Новгородская область - 12 Псковская область - 21 Санкт-Петербург - 420 Республика Адыгея - 33 Республика Калмыкия - 37 Республика Крым - 8 Краснодарский край - 117 Астраханская область - 76 Волгоградская область - 53 Ростовская область - 81 Республика Дагестан - 25 Республика Ингушетия - 29 Кабардино-Балкарская Республика - 68 Карачаево-Черкесская Республика - 18 Республика Северная Осетия - Алания - 21 Чеченская Республика - 49 Ставропольский край - 112 Республика Башкортостан - 135 Республика Марий Эл - 96 Республика Мордовия - 34 Республика Татарстан - 23 Удмуртская Республика - 24 Республика Чувашия - 60 Пермский край - 59 Кировская область - 109 Нижегородская область - 279 Оренбургская область - 53 Пензенская область - 120 Самарская область - 85 Саратовская область - 103 Ульяновская область - 82 Свердловская область - 147 Тюменская область - 60 Ханты-Мансийский АО - 264 Ямало-Ненецкий автономный округ - 7 Челябинская область - 100 Республика Алтай - 5 Республика Тыва - 22 Республика Хакасия - 29 Алтайский край - 117 Красноярский край - 159 Иркутская область - 72 Кемеровская область - 7 Новосибирская область - 97 Омская область - 210 Томская область - 25 Республика Бурятия - 34 Республика Саха (Якутия) - 132 Забайкальский край - 9 Камчатский край - 60 Приморский край - 85 Амурская область - 35 Магаданская область - 3 Хабаровский край - 20 Еврейская автономная область - 5 Чукотский автономный округ - 1

За весь период выздоровели 252 783 человек