"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом

Роман Бориса Акунина "Там…", написанный автором под псевдонимом Анна Борисова, будет адаптирован под телесериал на двенадцать эпизодов по 36 минут. Съемки запланировано начать в следующем году.

Об этом сообщает портал Кино-театр.ру. Уточнив, что соответствующий проект был представлен на питчинге в рамках контент-рынка Key Buyers Event: Digital Edition.

Производством шоу займется компания Scoop production во главе с продюсером Марией Ивановой-Зейд.

Роман "Там..." был впервые опубликован в 2008 году и представлен как "одновременно страшный и смешной", пытающийся дать ответ на вопрос, который все хотят услышать, хотя и боятся: что ожидает нас после смерти?

Сюжет книги развернулся в баре международного аэропорта, где случайно встречаются двенадцать незнакомцев и собака. Далее - в результате трагедии - отправляясь с загробный мир.

Под псевдонимом Борисова Григорий Чхартишвили (он же Акунин, он же Анатолий Брусникин) издал еще две книги - "Креативщик" и Vremena Goda. Все они так или иначе завязаны на мистике и жизни после смерти.

Ранее писатель рассказал, что переболел коронавирусом.