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11.06.2020 13:39
Рубрика: Культура

Бекмамбетов представит премьеру киноальманаха о жизни на "удаленке"

Текст: Сусанна Альперина
У режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова - как пионера фильмов, где действие происходит на экране компьютера - золотая пора. Практически каждый день его ученики, партнеры и соратники выступают с информационными поводами. Вот и сегодня стало известно, что киноальманах "Истории карантина", собранный из историй пользователей и снятых молодыми кинематографистами из России и США под руководством продюсерской команды Тимура Бекмамбетова (впервые о нем режиссер объявил на видеоинтервью в "РГ"), покажут на закрытии фестиваля Screenlife Fest, проходящего в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Онлайн-премьера и стрим с создателями проекта начнется 11 июня в 18:00 на сайте фестиваля.

Фильм подведет итоги международного конкурса историй виртуальной активности людей в условиях пандемии, рассказанных в формате screenlife - через экраны смартфонов и ноутбуков. В финальный монтаж вошли семь короткометражек от победителей конкурса из России, Украины и США. Откроет киноальманах короткометражка режиссёра Аксиньи Гог с участием популярных российских актёров: Аглаей Тарасовой ("Лёд", "Лёд 2"), Александрой Ревенко ("Содержанки"), Светланой Камыниной ("Интерны"). Автором и исполнителем трека стал актёр Риналь Мухаметов ("Притяжение", "Вторжение"). Короткометражка "Контакты" расскажет о мэре небольшого города, у которого после заграничной поездки обнаружили коронавирус. Главную роль в зарисовке сыграл актёр Юрий Сазонов ("Полицейский с Рублевки"). В центре сюжета короткометражки "Fake news" - опасные последствия инфодемии, информации и дезинформации о вирусе и карантине, распространяющейся, кажется, стремительнее, чем сам вирус. В истории "Ищу руммейта" мужчина, который разводится с женой, сталкивается с курьёзными ситуациями в поисках нового соседа в самый разгар карантина. В "Чате самых опасный болезней" разыгрывается, как могла бы выглядеть переписка заболеваний, затронувших человечество за последний век. Короткометражка "Правда, ложь и коронавирус" рассказывает о безумных теориях заговора вокруг коронавируса, которые распространились после его начала. Отдельным участником проекта стала англоязычная история "Любовь в карантине" (Love in Quarantine) со звездой сериала "Крик" на MTV Карлсон Янг по сценарию молодых кинематографистов Джереми Коулмана и Ноа Рински.

Фото: Из личного архива Дмитрия Высоцкого
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Стоит с казать, что с момента объявления конкурса за 4 месяца карантина на него поступило около 500 заявок из России, Украины, Казахстана, США, Англии, Италии, Франции, Польши и даже Кении.

Онлайн-фестиваль Screenlife Fest, собравший лучшие проекты, созданные во время карантина в формате скринлайф, проходит в последнюю неделю режима самоизоляции в Москве. Более 30 проектов от Тимура Бекмамбетов, платформ PREMIER, START, КиноПоиск, Okko, MediaLab Яндекс.Такси можно посмотреть в открытом доступе на сайте фестиваля и мобильном приложении Screenlife Kino.

Если хотите посмотреть и изучить вопрос о создании фильмов в формате Screenlife подробнее, то вот три полезные ссылки.

Онлайн-трансляция премьеры проекта и беседы с создателями.

Онлайн-скрининг проекта.

Сайт фестиваля.

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