Более 240 россиян включены в списки вывозного рейса из ЮАР и Марокко

Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Кейптауна (ЮАР) и Касабланки (Марокко), запланированного на 11 июня. В них числится 241 пассажир - 154 человека в Кейптауне и 87 - в Касабланке.

По данным РИА Новости, речь идет об одном самолете, который вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке. Борт доставит россиян в Москву.

На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. По данным Росавиации, с 20 марта по седьмое июня этого года на родину вернулись более 193 тысяч россиян.