Новости

Глава Сахалинской области объяснил продление карантина в обсерваторе 08:13
Как узнать реальный пробег авто, если одометр скручен 08:04
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" расширит локацию 08:00
Названы семь худших продуктов для диабетиков 07:36
Более 240 россиян включены в списки вывозного рейса из ЮАР и Марокко 07:34
Чемпионат мира по игре го пройдет во Владивостоке в июне 2021 года 07:25
В Хорватии на дне Адриатического моря археологи нашли античный порт 07:00
В США число выявленных случаев COVID-19 превысило два миллиона 06:48
В Хабаровске шесть человек осудили за терроризм 06:40
На Окинаве возобновят работы по передислокации американской авиабазы 06:23
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 06:21
В ЕАО назначили дату выборов нового губернатора 05:57
В Якутске завели дело на женщину, выбросившую с балкона бутылку 05:56
Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия 05:46
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС 05:32
В аэропорту Якутска заработал автомат по продаже масок и перчаток 05:24
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу 05:08
В Хабаровском крае начали снимать режим самоизоляции 04:56
Вирусолог: Из-за мутаций коронавирус стал менее агрессивным 04:45
Сахалинская прокуратура проверит информацию о голодовке в обсерваторе 04:42
В Магадане учредили медаль за борьбу с пандемией коронавируса 04:38
Консульство США в Гренландии возобновило работу через 67 лет 04:32
На Камчатке режим самоизоляции продлили до 30 июня 04:16
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами 03:41
Иран готов передать французам черные ящики сбитого украинского лайнера 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 07:34
Рубрика: Власть

Более 240 россиян включены в списки вывозного рейса из ЮАР и Марокко

Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Кейптауна (ЮАР) и Касабланки (Марокко), запланированного на 11 июня. В них числится 241 пассажир - 154 человека в Кейптауне и 87 - в Касабланке.

Фото: iStock
Минкомсвязь: Россияне смогут вернуться на родину стыковочными рейсами

По данным РИА Новости, речь идет об одном самолете, который вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке. Борт доставит россиян в Москву.

На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы. По данным Росавиации, с 20 марта по седьмое июня этого года на родину вернулись более 193 тысяч россиян.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка ЮАР В мире Африка Марокко Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей