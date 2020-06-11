Принят Государственной Думой 21 мая 2020 года
Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года
Статья 1
Внести в абзац первый пункта 2 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6664; 2015, N 40, ст. 5468; 2017, N 30, ст. 4458; 2019, N 31, ст. 4437) изменение, заменив слово "трех" словом "пяти".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин