ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег

Все клиенты банков (кроме физлиц) будут распределены Банком России на основании объективных критериев на несколько групп с точки зрения рисков нарушения антиотмывочного законодательства. Данные о том, к какой группе относится клиент, банки будут получать из создаваемой информационной системы "Знай своего клиента" (KYC).

Планируется, что она начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщил Банк России. Регулятор уже ведет разработку платформы и необходимых для ее реализации поправок в законодательство. ЦБ обсудил идею создания платформы KYC с представителями бизнес-объединений. Согласно сообщению ЦБ, предприниматели рассчитывают, что ее реализация сократит количество неправомерных отказов банков в проведении операции и открытии счета.

"Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента, - сообщает Банк России. - На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам".

Механизм будет работать по принципу светофора, разделяя юрлиц на три группы риска, говорил ранее директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский: операции компаний с небольшим скоринговым баллом получат "зеленый свет", операциям юрлиц с более высокими баллами банки должны будут уделять повышенное внимание.

"Мы рассчитываем, что в результате будет снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций, - пояснил Ясинский (его слова приводятся в сообщении Банка России). - В свою очередь, кредитные организации смогут сконцентрироваться на работе с сомнительными клиентами, сократятся превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ".

Платформа "Знай своего клиента" вошла в проект общенационального плана восстановления экономики. Согласно тем версиям проекта, с которыми ознакомилась "РГ", она должна заработать к концу 2021 года на базе информационных систем Банка России. Он имеет доступ к данным платежных систем, банков, правоохранителей и т.д. Пока неясно, станет ли подключение к платформе обязательным для банков, а также неясно то, в какой мере профиль риска, полученный компанией или ИП в системе Банка России, будет предопределять решение банка о проведении или отказе в операции, запросе дополнительных документов.