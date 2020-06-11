Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона

Общее количество случаев коронавируса в России, выявленных с начала пандемии, превысило 500 тысяч. Об этом свидетельствуют последние данные оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

С учетом обнаруженных за минувшие сутки 8 779 случаев общее количество заболевших россиян достигло 502 436. В Москве, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, выявлено 1 436 новых случаев инфицирования.

В число регионов с наибольшим суточным приростом больных вошли также Подмосковье, Свердловская и Нижегородская области, Санкт-Петербург.