ЦИК гарантирует полный контроль за надомным голосованием по Конституции

Голосование на дому по поправкам в Конституцию в течение всех дней его проведения будет находиться под пристальным контролем, заверила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В четверг она приняла участие в заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, на котором обсуждалось предстоящее общероссийское голосование.

"У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция - голосование вне помещения, то есть на дому. Для тех, кто не может покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность", - сказала Элла Памфилова.

Всех, у кого есть сомнения в надежности процедуры, она призвала записываться в наблюдатели через систему общественных палат.

Напомним, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено указом президента на 1 июля. Для удобства и безопасности граждан решено провести его в течение семи дней - начиная с 25 июня. В течение этого периода любой желающий сможет проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Причину голосования вне помещения участка указывать необязательно.

Согласно порядку, разработанному ЦИК России, по каждому адресу отправятся члены УИК с переносным ящиком и наблюдатели. Все участники голосования получат средства индивидуальной защиты.