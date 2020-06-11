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11.06.2020 12:31
Рубрика: Власть

ЦИК гарантирует полный контроль за надомным голосованием по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Голосование на дому по поправкам в Конституцию в течение всех дней его проведения будет находиться под пристальным контролем, заверила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В четверг она приняла участие в заседании рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, на котором обсуждалось предстоящее общероссийское голосование.

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"У нас на протяжении всех семи дней голосования действует опция - голосование вне помещения, то есть на дому. Для тех, кто не может покинуть квартиры или свои дома. Она действует все 7 дней, и тут мы гарантируем полный контроль, полную безопасность", - сказала Элла Памфилова.

Всех, у кого есть сомнения в надежности процедуры, она призвала записываться в наблюдатели через систему общественных палат.

Напомним, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено указом президента на 1 июля. Для удобства и безопасности граждан решено провести его в течение семи дней - начиная с 25 июня. В течение этого периода любой желающий сможет проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Причину голосования вне помещения участка указывать необязательно.

Согласно порядку, разработанному ЦИК России, по каждому адресу отправятся члены УИК с переносным ящиком и наблюдатели. Все участники голосования получат средства индивидуальной защиты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

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