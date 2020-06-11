ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Пока, по ее словам, ни один факт не подтвердился. "В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть", - сказала она.

Центризбирком будет передавать для проверки в правительство Москвы все сообщения такого рода, поступающие на горячую линию. "Мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано", - сказала глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что эффективно можно проверить только те сообщения, авторы которых согласны назвать свое имя. "Если он говорит, я знаю, но меня не называйте, грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай - да, мне звонил мой начальник", - заявила Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование пройдет 25-30 июня в Москве и Нижегородской области. Обращаясь к своми коллегам в этих регионах, глава ЦИК предупредила: "Если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, спуску давать не будем".

Она добавила, что у граждан должна быть свобода выбора - когда и каким способом отдать свой голос. "Хочет обычным способом - пускай, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать! Очень жестко будем за этим следить, всю информацию будем вытаскивать на свет и проверять", - сказала она.