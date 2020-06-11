ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Новости

Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft и Аpple 14:27
Домашний матч "Рубина" с "Локомотивом" пройдет со зрителями 14:27
Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ 14:26
СМИ: ФК "Спартак" интересуется бразильскими защитниками Пикачу и Гугой 14:19
В Великом Новгороде нашли печать князя Симеона Гордого 14:15
Солист украинской группы "Океан Ельзи" Вакарчук сложил депутатский мандат 14:14
В Москве приезжий пытался украсть деньги из банкомата 14:10
Фото: Под Петербургом прошла первая сводная тренировка Парада Победы 14:05
В Красноярском крае по подозрению в убийстве девочки задержали подростка 14:01
Видео: мотоциклист поплатился за пижонство 14:00
Под Рязанью простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 13:58
В Саратовской области изъяли 800 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:57
Сотрудник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка в Хабаровске 13:56
На Кубани объявили об открытии гостиниц до 50 номеров 13:53
Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня 13:51
В Германии увеличилась доля женщин в руководстве крупных предприятий 13:46
Кировский экс-министр информационных технологий арестован на два месяца 13:43
Уволен подозреваемый в получении взятки сотрудник органов внутренних дел 13:42
ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться 13:41
В Карелии металлурги закупили воздушные горны для отпугивания медведей 13:39
Директор норильской ТЭЦ арестован до 31 июля 13:38
В Нижнем Новгороде спасатели сняли с дерева енота, атакуемого воронами 13:37
В Крыму продлили арест обвиняемым в подготовке теракта школьникам 13:33
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России 13:32
Бомбардировщики Балтфлота уничтожили корабли условного противника 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 13:00
Рубрика: Власть

ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Подано почти 400 тысяч заявок на онлайн-голосование по Конституции

Пока, по ее словам, ни один факт не подтвердился. "В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть", - сказала она.

Центризбирком будет передавать для проверки в правительство Москвы все сообщения такого рода, поступающие на горячую линию. "Мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано", - сказала глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что эффективно можно проверить только те сообщения, авторы которых согласны назвать свое имя. "Если он говорит, я знаю, но меня не называйте, грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай - да, мне звонил мой начальник", - заявила Элла Памфилова.

Клишас: промежуточные итоги голосования по Конституции подводить не будут

Дистанционное электронное голосование пройдет 25-30 июня в Москве и Нижегородской области. Обращаясь к своми коллегам в этих регионах, глава ЦИК предупредила: "Если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, спуску давать не будем".

Она добавила, что у граждан должна быть свобода выбора - когда и каким способом отдать свой голос. "Хочет обычным способом - пускай, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать! Очень жестко будем за этим следить, всю информацию будем вытаскивать на свет и проверять", - сказала она.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей