Далай-лама выпустил песню с дебютного альбома

Далай-лама, духовный лидер буддистов, опубликовал сингл со своего дебютного альбома Inner World. Песня получила название Compassion, что на русском языке обозначает "сострадание".

Как сообщает "Газета.RU", в основу сингла легла буддистская молитва, пропетая далай-ламой. Альбом был записан вместе с исполнительницей-буддисткой Джунель Кунин.

Выход альбома Inner World, в который войдут 11 треков, запланирован на 6 июля. В этот день духовный лидер отпразднует 85-летие. Прибыль от продажи диска пойдет на благотворительные цели.