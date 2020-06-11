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11.06.2020 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Десять аэропортов подали в Росавиацию заявки на субсидии

Текст: Евгений Гайва

Столичный аэропорт "Шереметьево", а также еще девять аэропортов в различных регионах страны подали заявки на компенсацию расходов за апрель 2020 года, сообщили в Росавиации.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Среди заявителей аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска. Приказы о предоставлении субсидий могут быть подписаны на следующей неделе после завершения проверки документации, отметили в Росавиации.

Рассматривать заявки ведомство начало с 4 июня. Ранее правила предоставления субсидий были определены постановлением правительства России.

Субсидии предоставляются на частичную компенсацию расходов из-за снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок.

В период ограничения пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение бесперебойной деятельности аэропортов и сохранение специалистов авиационного персонала, отметили в Росавиации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Татарстан Казань СЗФО Мурманская область Мурманск ПФО Башкортостан Уфа ЮФО Республика Крым Симферополь ЦФО Белгородская область Белгород

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