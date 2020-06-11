Десять аэропортов подали в Росавиацию заявки на субсидии

Столичный аэропорт "Шереметьево", а также еще девять аэропортов в различных регионах страны подали заявки на компенсацию расходов за апрель 2020 года, сообщили в Росавиации.

Среди заявителей аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска. Приказы о предоставлении субсидий могут быть подписаны на следующей неделе после завершения проверки документации, отметили в Росавиации.

Рассматривать заявки ведомство начало с 4 июня. Ранее правила предоставления субсидий были определены постановлением правительства России.

Субсидии предоставляются на частичную компенсацию расходов из-за снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок.

В период ограничения пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение бесперебойной деятельности аэропортов и сохранение специалистов авиационного персонала, отметили в Росавиации.