ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться

Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться, сообщает ДОМ.РФ. На 9 июня 15 крупнейших банков предлагают кредиты на жилье в новостройках в среднем под 8,48% (-0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье - под 8,72% (-0,03 п.п.), на рефинансирование - под 8,57% (-0,04 п.п.). Это самые низкие значения с 2018 года, подчеркивают в компании.

Фактические ставки по ипотечным кредитам на новостройки сейчас ниже рыночных, поскольку здесь действует сразу несколько ипотечных программ с господдержкой. В мае на них пришлось более 50% от общего объема ипотеки на новое жилье. Под критерии льготной ипотеки под 6,5% подпадают почти все продажи в новостройках Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, более 60% в Москве и 80% - в остальных регионах страны.

При этом предложения банков по льготным программам даже ниже обещанных в госпрограммах: средневзвешенная ставка по программе 6,5% составляет 6,16%, по семейной ипотеке - 4,87%, по дальневосточной- 1,82%. С учетом этих программ средневзвешенная ставка на первичном рынке опустится в этом году относительно ставок на вторичном рынке на 1-1,5 процентного пункта, считают в ДОМ.РФ. Это будет способствовать перераспределению спроса граждан в пользу нового жилья. Интерес к "вторичке" сохранится у покупателей, желающих переехать в конкретную местность, где отсутствуют новостройки, а также у тех, кто покупает жилье, одновременно продавая старую квартиру.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже к концу нынешнего года. В нацпроекте "Жилье и городская среда" снижение ставок ниже 8% запланировано на 2024 год.