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11.06.2020 18:20
Рубрика: Экономика
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты обсудят преимущества Пекинского договора для рынка интеллектуальной собственности

16 июня в 12:00 состоится первый онлайн-выпуск серии Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина", в котором примут участие ведущие эксперты по интеллектуальной собственности и цифровой экономике - представители государственных органов власти, профессиональных сообществ продюсеров и актеров, специалисты сферы авторского права.
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Дискуссия будет посвящена Пекинскому договору по аудиовизуальным исполнениям (Beijing Treaty on Audiovisual Performances), вступившему в силу 28 апреля 2020 года. Эксперты обсудят, что означает вступление документа в силу, а также как государство, бизнес и творческий сектор реагируют на это событие.

Фото: Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet
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Организатор мероприятия - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Модератором дискуссии станет заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева.

Пекинский договор является историческим договором для Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), поскольку на международном уровне он впервые распространяется на защиту экономических и моральных прав актеров и исполнителей в аудиовизуальных произведениях, включая фильмы, видео и телевизионные программы, заявил заместитель директора отдела управления авторским правом ВОИС Димитер Ганчев.

Генеральный секретарь ЕАКОП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что применение Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям позволит поддержать представителей российских креативных индустрий во время пандемии COVID-19: "Коронакризис в очередной раз показал, что система охраны интеллектуальных прав нуждается в модернизации. В противном случае она не будет соответствовать современным реалиям цифрового мира. Уверен, что вступление Пекинского договора в силу вызовет экономический подъем креативной экономики и позволит цифровому пространству стать одним из основных каналов монетизации аудиовизуальных произведений".

Кричевский добавил, что первыми эффект от вступления в силу Пекинского договора ощутят представители кино- и театральной индустрий, поскольку их площадки лидируют по распространению аудиовизуального контента.

Фото: предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
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Академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, профессор Иван Близнец уверен, что вступление договора в силу позволит применять нормы международного права по интеллектуальной собственности в полном объеме: "Пекинский договор - это новый инструмент для охраны прав артистов при создании аудиовизуальных произведений. Он подразумевает единство правовой системы для всех участников договора, возможность судов в каждой из стран применять меры защиты в отношении всех создателей аудиовизуальных произведений. Соответственно, практика судов будет учитывать новые нормы договора и подстраиваться под них".

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская рассказала о нюансах соблюдения и применения норм Пекинского договора: "Надо отдавать себе отчет, что подобные документы не вмешиваются в национальное регулирование, а накладывают на государство международные обязательства. Не думаю, что отношения на международном аудиовизуальном рынке корректным образом изменятся. Основные проблемы будут связаны с принципами сбора и порядком распределения вознаграждения, но в этой сфере есть устоявшиеся модели и практики, адаптировать которые не составит труда".

В рамках онлайн-конференции также выступят юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный директор компании "ФТМ Энтертейнмент", к. ю. н. Сергей Семенов, заместитель директора департамента авторско-правовой инфраструктуры Всемирной организации интеллектуальной собственности Димитер Ганчев, заместитель председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты РФ, председатель Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис, заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков, начальник управления авторских и смежных прав Кыргызпатента Ырыс Турсуналиева, художественный руководитель Региональной молодежной лаборатории театра и фольклора, российский актер драматического театра и кино, музыкант Максим Линников, а также представитель Министерства культуры Российской Федерации.

Конференция пройдет на платформе Zoom. Участникам и гостям мероприятия необходимо сначала заполнить форму регистрации, после чего пройти по ссылке. Всем зарегистрированным участникам трансляция мероприятия также будет доступна на YouTube.

Фото: ifrro.org
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Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, подписанный 74 странами и ратифицированный 33 участниками, является многосторонним соглашением, регулирующим смежные права на аудиовизуальные произведения. Документ защищает интеллектуальную собственность исполнителей в части аудиовизуальных исполнений и затрагивает права на воспроизведение, распространение, прокат, эфирное вещание и доведение для всеобщего сведения. Административные функции договора выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Соглашение расширяет экономические права исполнителей, авторов и владельцев аудиовизуальных произведений, предоставляет им возможность получать доходы от распространения творческих продуктов на международном уровне.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Экономика Бизнес

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