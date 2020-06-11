ФАС не разрешила "Яндексу" приобрести агрегатора такси "Везет"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании "Яндекс" в приобретении агрегатора такси "Везет". Доля объединенной компании могла увеличиться до 70% рынка услуг такси в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"В случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах Российской Федерации, свыше 80% в границах девятнадцати субъектов РФ и свыше 50% в границах тридцати двух субъектов", - уточнили в ведомстве.

В ФАС сообщили, что 15 мая 2020 года поступило ходатайство о согласовании сделки по приобретению компанией "Яндекс" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет": "Fasten", "Лидер", "RedTaxi" и других.

"11 июня 2020 года ФАС России на основании Закона о защите конкуренции приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.