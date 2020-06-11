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11.06.2020 23:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на июль 2021 года

Музыкальный фестиваль "Нашествие", который должен был пройти 24-26 июля в селе Большое Завидово в Тверской области, перенесен на следующий год. Организаторы, учитывая требования эпидемиологической безопасности, не рискнули проводить его в этом году.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Это подтвердил и губернатор Тверской области Игорь Руденя, сославшийся на предписания Роспотребнадзора.

"Принято решение о переносе фестиваля на июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году", - передает ТАСС официальное заявление организаторов.

Напомним, что фестиваль проходит с 1999 года и в этом году планировалось выступление около 70 коллективов.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Фестиваль "Нашествие"

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