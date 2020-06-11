ФХР определит чемпиона России минувшего сезона

Руководство Федерации хоккея России обратилось к Континентальной хоккейной лиге с просьбой внести изменения в регламент на сезон-2019/2020 для определения чемпиона и призеров чемпионата России.

10 июня состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ, на котором обсуждались уплата взносов в случае превышения потолка зарплат, определение чемпиона России в сезоне-2019/2020, а также избрание правления лиги.

Было принято решение дополнить статью 20 Спортивного регламента КХЛ и статью 28 Спортивного регламента МХЛ пунктом о том, что в сезоне 2019/2020 годов команда - чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры, а также победитель первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР, говорится в сообщении опубликованном на сайте КХЛ.

Было рассмотрено обращение клубов лиги просьбой об освобождении от уплаты взноса за превышение предельного потолка заработных плат хоккеистов по итогам сезона-2019/2020.

Подавляющее большинство проголосовало против этого.