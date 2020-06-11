ФСБ во взаимодействии с МВД России провела очередную масштабную операцию против нелегальных оружейников в 15 регионах страны.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия. На оперативном видео можно увидеть отечественное и трофейное оружия времен войны, так и современные боевые образцы. Среди них:автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы "ППШ", "ППС", "Кедр", "МР-40"; винтовки и карабины "Мосина", "СВТ", "СКС", "СВД", "Сайга", "Тигр", "Mauser", "AR-15", "StG-44", "Staer"; пистолеты и револьверы "ТТ", "ПМ", "Василек", "Коровина", "Colt", "Mauser", "Parabellum", "Walther", "Luger", "Наган", "Webly Scott". Кроме того у подпольных оружейников были обнаружены 32 ручные гранаты "Ф-1", "РГД-5", "РГО", "РГН" и около 25 кг взрывчатых веществ. А также 14 детонаторов различных модификаций, 5 м огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 основных частей оружия, 6 приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.

Как отметили в ФСБ, также была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.

"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются", - подчеркнули в спецслужбе.