Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко и его соратники из "Европейской солидарности" попытались оказать незаконное давление на генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

Как передает РИА Новости, бывший глава государства в сопровождении нардепов и адвокатов лично появился на пороге здания генпрокуратуры и буквально ворвался в офис Венедиктовой, оказав сопротивление службе охраны. По ее словам, налицо давление на следствие по уголовному делу, фигурантом которого стал сам Порошенко.

Политика обвиняют в том, что на президентском посту он заставил главу украинской Службы внешней разведки сделать своим замом Сергея Семочко, который до этого руководил киевским отделением СБУ. Семочко подозревают в нелегальных источниках доходов. В апреле 2019 года Порошенко сам уволил своего протеже после того, как контрразведка сообщила о российском гражданстве у супруги Семочко. Сейчас генпрокуратура избирает меру пресечения для экс-президента.