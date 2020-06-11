Власть
11.06.2020 16:13
Текст: Юрий Сизов

Главы генштабов России и Беларуси обсудили военное сотрудничество

Мнениями по военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе обменялись в ходе телефонного разговора начальник Генштаба ВС Беларуси Александр Вольфович и его российский коллега Валерий Герасимов. Об этом сообщил источник в военном ведомстве в Минске, отметив, что он состоялся по инициативе белорусской стороны.
Фото: Владимир Невар/ТАСС Фото: Владимир Невар/ТАСС
Владимир Невар/ТАСС

В ходе диалога военачальников было подчеркнуто "совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства - Республике Беларусь и Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Герасимов и Вольфович рассмотрели также вопросы подготовки к предстоящему заседанию Военного комитета ОДКБ и актуальную проблематику сотрудничества Беларуси и России. Разговор шел также об участии 24 июня белорусского расчета в Параде Победы в российской столице, ходе подготовки Армейских международных игр, подготовке к учению с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020".

Кроме того, обсуждалась подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021", участие подразделения Вооруженных Сил РБ в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

"Стороны дали высокую оценку уровню взаимодействия в военной сфере и наметили направления его дальнейшего развития. Разговор прошел в дружеском ключе и носил конструктивный характер", - констатировали в военном ведомстве Беларуси.

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