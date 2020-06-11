Госдолг США достиг рекордной отметки в 26 трлн долларов

Задолженность федерального правительства США достигла новой рекордной отметки - 26 триллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на минфин страны.

СМИ отмечают, что только за последний месяц с небольшим, а именно - с 5 мая, госдолг США вырос на один триллион. Такой же прирост наблюдался в апреле. А за все время президентства Дональда Трампа долг американского государства перед кредиторами увеличился на шесть триллионов.

Нынешний беспрецедентно резкий скачок вызван мерами правительства по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, которые включали в том числе налоговые "каникулы". В частности, на последние расходы на стимулирование экономики в указе Трампа, подписанном 24 апреля, заложено 500 миллиардов.

Между тем, по прогнозам МВФ, по итогам года государственный долг Соединенных Штатов может достичь астрономического показателя - более 131 процента национального ВВП. Эксперты отмечают, что его неконтролируемый рост может создать риски для доллара как мировой резервной валюты.