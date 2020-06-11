Постановление правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 года № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности" Правительство края постановляет:

1. Снять с 11 июня 2020 г. для граждан, находящихся на территории Хабаровского края, ограничения (режим самоизоляции) на покидание мест проживания (пребывания), установленные постановлением Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края".

2. Сохранить до особого распоряжения ограничения (режим самоизоляции) на нахождение по месту проживания для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, за исключением случаев обращения за оказанием плановой, экстренной, неотложной медицинской помощи, в том числе за оказанием стоматологической помощи, а также индивидуальных прогулок на улице.

3. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края:

3.1. Соблюдать обязательный масочный режим при нахождении во всех общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения;

- в федеральных государственных органах и их территориальных органах, государственных органах Хабаровского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, а также во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

3.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.3. Индивидуальные прогулки на улице совершать в количестве не более двух человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

3.4. Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе осуществлять при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

3.5. Посещение религиозных объектов осуществлять с соблюдением обязательного масочного режима, а также социального дистанцирования.

3.6. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.

4. Открыть с 11 июня 2020 г. для посещения граждан зоны рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом) при соблюдении условий, предусмотренных подпунктами 3.1 - 3.4 пункта 3 настоящего постановления, а также с соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий, предусмотренных подпунктом 10.1 пункта 10 настоящего постановления.

5. Возобновить с 11 июня 2020 г.:

- работу образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих дошкольное образование, а также организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги по дневному уходу за детьми;

- работу организаций библиотечной сети;

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;

- оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта при условии загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 25 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

6. Возобновить с 11 июня 2020 г. деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), предусматривающую реализацию непродовольственных товаров, при соблюдении условия по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли из расчета один человек на 4 кв. метра.

7. Условие, предусмотренное пунктом 6 настоящего постановления, не распространяется на организации, указанные в подпункте "в" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санйтарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусйой инфекции (COVID-19)", обеспечивающие население товарами первой необходимости.

К товарам первой необходимости относятся товары, указанные в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению.

8. Возобновить с 18 июня 2020 г. деятельность сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

9. Установить, что:

9.1. Деятельность организаций, за исключением организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется при условии соблюдения принятых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и иных методических рекомендаций, принятых для отдельных видов деятельности.

9.2. При оказании гражданам услуг организациями в салонах красоты, СПА-салонах, косметических, массажных салонах, парикмахерских должно быть обеспечено социальное дистанцирование, а также:

- соблюдение санитарных норм и правил, правил личной гигиены, в том числе мытье рук с мылом, использование одноразовых салфеток;

- использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

- соблюдение режимов предварительной записи граждан, одновременной загрузки мест обслуживания не более 50 процентов от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения граждан в залах не менее двух метров (либо с одновременным обслуживанием не более одного клиента);

- проведение санитарной обработки помещений и дезинфекционных мероприятий после каждого посетителя (группы посетителей).

10. Приостановить до 20 июня 2020 г. включительно на территории Хабаровского края:

10.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

10.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) (за исключением автокинотеатров), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, иных развлекательных и досуговых заведений.

10.3. Деятельность организаций, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению.

11. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края:

12.1. Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе по измерению температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, использованию работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.), а также по применению режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях.

12.2. Обеспечить на входе в здания, строения, сооружения возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

12.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам Хабаровского края.

13. Органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с гражданами, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. Министерству здравоохранения края принять исчерпывающие меры по организации предоставления населению плановой, экстренной, неотложной медицинской помощи, в том числе по оказанию стоматологической помощи, при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3, подпунктом 9.1 пункта 9, пунктом 12 настоящего постановления, а также соблюдении правил личной гигиены.

15. Министерству социальной защиты населения края продолжить:

15.1. Предоставление до 01 октября 2020 г. назначенных мер социальной поддержки без истребования документов, необходимых для их предоставления.

15.2. Доставку продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы, а также оказание содействия гражданам старше 65 лет в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, соблюдающим режим самоизоляции по месту проживания.

16. Главному управлению внутренней политики Правительства края обеспечить работу волонтеров по приобретению и доставке гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также помощи в оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

17. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства край проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

18. Настоящее постановление вступает в силу 11 июня 2020 г.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал





Приложение № 1 к постановлению Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 - № 18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

1При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

2. Ткань хлопчатобумажная.

3. Ритуальные принадлежности.

4. Табачная продукция.

5. Оптико-офтальмологические изделия, в том числе очки, линзы (их комплектующие).

6. Источники питания для слуховых аппаратов.

7. Печатная продукция средств массовой информации.

8. Бытовая техника.

9. Ручной электроинструмент и аксессуары к нему.





Приложение № 3 к постановлению Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр

Перечень организаций, деятельность которых приостановлена на территории Хабаровского края

1. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, за исключением предприятий питания, расположенных на территории организаций всех форм собственности и осуществляющих организацию питания только работников данных организаций, а также за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий и (или) доставки заказов.

2. Ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы) (за исключением автокинотеатров), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, аттракционы, иные развлекательные и досуговые заведения.

3. Солярии, общественные бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.







