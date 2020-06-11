Индийские Т-72М1 и Т-90С перебросили в район спорных территорий

На обнародованных видеокадрах можно увидеть воинский эшелон с основными боевыми танками. Интересно, что одновременно перебрасываются два типа машин. Это 15 Т-72М1 Ajeya и 12 Т-90С Bhishma. Здесь же вагоны с личным составом и боеприпасами.

Модернизированные "семьдесят вторые" оборудованы динамической защитой, которая прикрывает лобовую часть корпуса, башню, а также борта. У них усовершенствованы средства связи, более современные ночные прицелы.

"Девяностые" ценятся индийскими экипажами за высокую огневую мощь, возможность применения управляемого вооружения, надежную бронезащиту и прекрасные маневренные характеристики.

Эти танки в ходе различных по масштабам учений не раз демонстрировали, что могут успешно выполнять поставленные задачи в условиях высокогорья.

Можно предположить, что ближе к зоне напряженности, где уже находятся горнопехотные части, будут передислоцированы и мотопехотные соединения с БМП-2, артиллерийские бригады, зенитные и инженерные средства.

Китайская сторона, в свою очередь, также сосредотачивает в районе спорных территорий различные вооружения: реактивные системы залпового огня, самоходные установки. Сообщалось о присутствии здесь техники воздушно-десантных войск, а также легких танков, в том числе новейших Тип 15. Их фотографии во время перемещения на железнодорожном транспорте появились в социальных сетях КНР.