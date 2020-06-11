Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Одной из тем заседания кабмина стали поправки в Трудовой кодекс на тему оплаты труда бюджетников. Они позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал он.

- Они дают правительству право устанавливать требования к системам оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, - сообщил Мишустин. - Такие полномочия позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников на сопоставимых должностях.

В первую очередь это касается организаций здравоохранения. При необходимости будут приняты аналогичные решения и в других отраслях бюджетной сферы.

- Это поможет сделать систему оплаты труда более прозрачной, - подчеркнул Мишустин. - Люди должны четко понимать, сколько и за что им платят, и быть уверенными, что их доходы будут расти.

Напомним, что Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам.

Позже тему прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она разъяснила, что разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне региона, так и на уровне руководителя медицинской организации. Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.