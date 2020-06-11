Как Красная Армия в первый раз освобождала Киев

Войска 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина освободили Киев 6 ноября 1943 года. До этой годовщины еще далеко. Но на 12 июня - День России - в этом году приходится ровно 100 лет другому освободительному походу РККА - на Киев. 12 июня 1920 года он был освобожден от неприятеля в ходе польско-советской войны.

Немного предыстории. Территория современной Украины перед Первой Мировой входила в состав двух империй - Российской (основная часть) и Австро-Венгерской (Восточная Галиция, Северная Буковина и Закарпатье). Так что будущие западные украинцы стояли по разную линию фронта с украинцами Центральной Украины - малороссами уже в Первую мировую. Это разделение, увы, лишь усилит трагедию гражданской войны на Украине в 1918-21-м.

Вскоре после Октябрьского восстания - в конце 1917 года в Киеве была провозглашена т.н. Украинская Народная Республика. Параллельно в Харькове большевиками была создана Украинская Народная Республика Советов.

Оба государственных образования - и радикально-большевистское, и в целом левое, но менее радикальное на территории Украины прекратили свое существование в связи с наступлением австро-венгерских войск весной 1918 года. Оккупационные власти тут же создали марионеточную "Украинскую державу", а ее гетманом был провозглашен бывший царский генерал Павел Скоропадский. Свою фамилию, к слову, он оправдал полностью, правил, мягко говоря, неумело и недолго, и осенью 1918 года скоропостижно бежал в Германию. Киев тогда захватили войска т.н. директории УНР - высшего органа власти новосозданной Украинской народной республики. Этот период, кстати, талантливейше описан в "Днях Турбиных". Читайте.

Через некоторое время, в начале 1919 года директорию возглавил социалист и националист Симон Петлюра.

Вообще то, что происходило на Украине в эти годы, емко описал Михаил Булгаков в фельетоне "Киев-город". По заданию редакции в 1923-м он отправился в Киев. "Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается, - чеканил Булгаков, - Будто уэльсовская анатомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и клокотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах…" За шесть лет киевляне насчитали 18 переворотов, "я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил", - утверждал автор. Причем "рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли", - писал Булгаков.

Здесь нужно сказать о причинах "широко известной в узких кругах", как грустно шутят историки, польско-советской войны 1919-21 годов. Дело в том, что по итогам Первой мировой в принципе не была четко обозначена восточная граница вновь созданного (после более чем векового перерыва) независимого государства - Польши, - та самая, которая должна была разделять ее с бывшей метрополией - Россией. Возглавивший правительство Польши Юзеф Пилсудский мечтал, как полагается, о "старых добрых временах", точнее о совсем уже старых временах - о возрождении Великой Польши "от моря до моря" в границах Речи Посполитой начала XVII века. То есть, как ни сложно в это сегодня поверить, - от Балтийского моря до Черного. Весной 1919 года правительство Пилсудского (при тотальной военной, политической и финансовой поддержке, как полагается, США, Англии и Франции) приступило к реализации этого фантастического плана.

Польские войска вошли в Вильно (ныне - Вильнюс), а к августу получили контроль над всей территорией современной Белоруссии вместе с Минском и частью современной Литвы. Кстати, поскольку именно Польша начала военные действия и выступила прямым формальным агрессором, войну правильнее называть польско-советской (а не наоборот, как это по странному стечению обстоятельств было принято в советской исторической литературе).

Памятник Юзефу Пилсудскому в Варшаве. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Далее.

В апреле 1920 года Пилсудский заключил военный договор с разваливающимся на глазах режимом Петлюры. В обмен за помощь в восстановлении его власти в Киеве, Польша получала "на вечные времена" земли Западной Украины. Наступление польских войск по всей протяженности советской границы, захват ими Киева - все это выглядело исключительно опасно для молодого Советского государства, только-только разбившего основные армии Колчака в Сибири и Деникина на юге России.

Силы Красной Армии были отмобилизованы, перегруппированы и уже в середине мая 1920 года началось масштабное контрнаступление.

Кстати, героизацией Симона Петлюры в современной Украине никого не удивишь. Ему там ставят памятники, открывают памятные доски, называют улицы в его честь. Чем же он прославился как "герой Украины", помимо того, что готов был официально отдать часть страны Польше по вышеупомянутому сговору с Пилсудским? Это важно знать. Он запомнился своим антисемитизмом - жертвами петлюровских погромов во имя "Украины для украинцев", по самым скромным подсчетам, стали 50 тысяч евреев. По официальной версии, именно месть за погромы стала причиной убийства самого Петлюры - 25 мая 1926 года в Париже его застрелил из пистолета Самуил Шварцбурд, назвавший свою жертву "виновником в смерти десятков тысяч евреев", в том числе, своей семьи. Процесс над Шварцбурдом превратился в трибунал над самим Петлюрой. И произошло неслыханное: французский суд присяжных убийцу… оправдал! Вот как относились к Петлюре современники.

Когда мы говорим о Петлюре как о социалисте и украинском националисте, то понимаем - тогда в 1920-е годы два этих слова еще не сливались в одно страшное словосочетание, но тем не менее…

Семен Петлюра. Фото: РИА Новости

Итак, Киев был освобожден Красной Армией 12 июня 1920 года. Польские войска отступили на Львов и Варшаву, оставив о себе недобрую память. Уходя из Киева они взорвали три моста через Днепр, включая Николаевский цепной мост, определявший архитектурный облик "матери городов русских". Кроме мостов, поляки взорвали старинный дворец генерал-губернатора. "Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами… А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!..", - сокрушался автор вскоре увидевшего свет романа "Белая гвардия" (посвященного событиям Гражданской войны на Украине).

Теперь контрнаступление Красной Армии летом 1920-го продолжилось до самой Варшавы. Кстати, освободив в июле Вильно, Советская Россия город тут же передала Литве. Польша не отказалась от своих претензий на него и потом, снова захватив его, - с 1922 по 1939 годы Вильно был центром польского воеводства, а временная столица независимой Литвы находилась… в Каунасе. Второй раз советское руководство вернуло Литве ее историческую столицу - Вильно вместе с Виленской областью в октябре 1939 года - и это задолго, почти за 10 месяцев до вхождения Литвы в состав СССР (!).

Контрнаступление Красной Армии было необычайно стремительным и невероятно рискованным одновременно. Отсутствие тылов, раскоординация действий командования фронтов Тухачевского и Егорова (и входивших в их состав армий), несбывшиеся надежды на "пожар мировой революции" привели в конечном итоге к поражению красноармейцев практически у стен Варшавы и откату на восток.

Продолжать войну с Польшей, за которой стояли державы Антанты, не закончив боевые действия с самыми разнообразными "белыми", "зелеными" и прочими на своей территории - большевики, конечно, не могли, потому пошли на мирный договор.

В итоге Рижским мирным договором 1921 года Польше передавались земли, за которыми позднее закрепилось наименование "Западная Украина" и "Западная Белоруссия", предусматривалось возвращение культурных ценностей, вывезенных из Царства Польского с 1772 года, и даже выплата некоторых репараций от России. Правда, проблемы с соблюдением условий Рижского договора начались сразу же после его подписания, и некоторые его положения остались только на бумаге. Но сейчас не об этом.

Главное - в польско-советской войне не было победителей.

И для Польши, и для Советской России эта война стала "победоносным поражением", во многом предопределив события сентября 1939-го. А вопрос гибели десятков тысяч красноармейцев в польском плену является не менее острым для российско-польских отношений, чем Катынская проблема. Напомню, что, по данным российских ученых, польскими войсками было пленено до 150 тысяч красноармейцев, из которых точно вернулось на Родину лишь 75 тысяч. Судьба остальных является неудобной для Польши темой - по самым (!) минимальным подсчетам, в польских лагерях от голода, болезней и жестокого обращения погибло 32 тысячи военнопленных.

Освобождение Красной Армией Киева в июне 1920 года поставило точку в череде бесконечных переворотов на территории Украины - город вошел в состав годом ранее провозглашенной в Харькове УССР, а в 1934 году вернул себе статус столицы Украины. Началась нормальная мирная созидательная жизнь. Один из самых красивых городов Европы возрождался.

Произошло то, что и предрекал Булгаков: "Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город…"