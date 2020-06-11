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11.06.2020 14:37
Рубрика: Культура

Как пандемия изменила читательские предпочтения в разных странах мира

Текст: Наталья Лебедева
Пандемия постепенно отступает, и люди возвращаются к привычной жизни. Но действительно ли эта жизнь будет прежней? Один из крупнейший сервисов аудиокниг Storytel, за время карантина в три раза увеличивший количество подписчиков по всему миру, выяснил, чем они интересовались и что слушали последние пару месяцев. И если в Сингапуре и Италии вырос спрос на детские книги, в Бразилии увлеклись экономикой, то в России в топ вышла фантастика, а Исландия зачитались любовными романами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России во время самоизоляции наибольшим спросом пользовалась фантастика и фэнтези. Этим книгам отдавал предпочтение каждый четвертый слушатель.

В Сингапуре же наблюдался стремительный рост интереса к детским аудиокнигам. "Прослушивание детской литературы во время карантина составило 24 процента от всех аудиокниг. До карантина этот показатель был 15 процентов", - рассказывают в компании.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Швеция сделала выбор в пользу детективов и триллеров. 45 процентов слушателей - весомый показатель. Любопытно, но в Мексике этот раздел привлекает всего 11 процентов слушателей. Здесь самыми популярными категориями стали "Романы и беллетристика" и "Саморазвитие".

Индия оказалась довольно консервативной: здесь наиболее востребована классическая литература. Отличилась и Исландия, увлекшись любовными романами (16 процентов слушателей). Ни в одной другой стране мира, где присутствует Storytel, любовные романы не имеют таких высоких рейтингов.

"Самой популярной среди аудиокниг была и остается категория "Детективы и триллеры", далее с небольшим отрывом - "Романы и беллетристика". Однако условия карантина, семьи, оставшиеся дома с детьми, новые пришедшие слушатели способствовали росту раздела "Детские книги", а также включению "детского режима" на электронных устройствах. Этот режим позволяет ограничить доступ детей ко всей библиотеке и слушать только детские книги", - поясняют результаты исследования в Storytel.

"Биографии" и "Саморазвитие" также стали двумя категориями, популярность которых значительно выросла во время карантина.

Несмотря на различия в менталитете и читательских предпочтениях во всех 20 странах присутствия Storytel, есть один автор, чьи произведения все слушают с огромным удовольствием. Первую строчку в глобальном рейтинге популярности уверенно занимает Джоан Роулинг с историями о Гарри Поттере.

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