Какой ответ дали крупные предприятия на вызов коронавируса

Пандемия коронавируса стала не только угрозой для здоровья людей, но и вызовом для экономики. Многие предприятия, которые не могут остановить производство в силу специфики или отправить работников на "удаленку", дали эпидемии достойный ответ. Одними из первых отреагировали представители строительной и добывающей сфер, использующие вахтовиков.

- Казалось бы, это "группа риска", ведь на вахту съезжаются люди со всей страны, и есть все предпосылки для распространения COVID-19, - говорит д.м.н. Дмитрий Медведев, завлабораторией восстановительного лечения и реабилитации Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. - Но благодаря превентивным мерам во многих случаях удалось избежать крупных вспышек заболеваний.

Эксперт привел в пример строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, где новые бригады комплектуют только после карантина. Прибывшие работники 14 дней проводят в обсерваторах за пределами поселка. За ними присматривают врачи, им делают тесты на COVID-19. Создание "буферных зон" позволило исключить контакты "новобранцев" с коллегами и внешним миром.

- Амурский ГПЗ показал себя очень достойно, - считает Дмитрий Медведев. - Меры начинают применять уже на сборных пунктах, то есть там, откуда едут вахтовики. Инновацией стало то, что этот завод организовал не только входной, но и выходной карантин.

Работники, покидающие его территорию, тоже проходят двухнедельную обсервацию. Словом, на предприятии, где трудится порядка 20 тысяч человек, ситуация находится под контролем. Это отметила и глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, которое провел зампред правительства РФ Юрий Трутнев. По ее мнению, амурский опыт может стать модельным.

"Если решение будет признано оптимальным, то его можно тиражировать в других регионах,- доложила она. - В регламенте, в частности, прописано, что тестировать работников и принимать карантинные меры можно в обсерваторе не по месту прибытия, а по месту сбора".

Не только "вахта" нашла выход. Так, группа "ФосАгро", компании которой работают во многих городах страны, призвала на помощь науку - ее консультантами стали ведущие специалисты-медики.

- Производственные комплексы "ФосАгро" сейчас являются наиболее чистым и безопасным местом в городах присутствия компании, - считает биохимик-вирусолог Петр Дмитриев, привлеченный к работе оперативного штаба компании.

В "ФосАгро" рассказали, что спецрегламенты для обеспечения производственного процесса при любом сценарии развития эпидемиологической ситуации были созданы на всех предприятиях группы. Часть персонала перевели на самоизоляцию, но в резерв, с условием готовности в любой момент выйти на работу. Компания даже доставляет "резервистам" продукты.

- В условиях высокой эпидемической опасности на предприятиях установлен особый режим, - говорит член-корреспондент РАН Николай Филатов - Он охватывает все этапы от транспортировки сотрудников к местам работы, особого порядка доступа на промплощадку до обеспечения безопасных условий на рабочих местах.

Кроме того, производственные помещения ряда организаций оснастили приборами, обеззараживающими воздух. Это позволило продолжить работу.

- Партия рециркуляторов поступила на наше предприятие, - рассказала Ольга Нгуен, руководитель направления промышленной безопасности и охраны труда АО "Апатит". - Это оборудование закрытого типа. Оно абсолютно безопасно для людей и может использоваться одновременно с нахождением персонала внутри помещений.

Приборы были установлены не только в цехах, но и в "точках прохода людей": коридорах, бюро пропусков, кабинетах вводного инструктажа и помещениях, где выдают наряды-допуски к работе.

Компания "СИБУР" одной из первых ввела превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на производстве и офисах. В результате среди находящихся на производствах сотрудников "СИБУРа" и подрядных организаций за все время пандемии не было зафиксировано случаев с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорят в холдинге.

Сегодня эта компания одной из первых возвращается к режиму "мирного времени" - планирует поэтапное возвращение сотрудников в офисы, переводит их с вахты на стандартный сменный график с учетом эпидемиологической ситуации в стране. В компании соблюдаются необходимые санитарные нормы и проводятся обязательные дезинфекции. В офисных пространствах подготовлена "шахматная" рассадка с обязательным соблюдением расстояния между сотрудниками не менее 1,5 метра, составлены дополнительные рекомендации по безопасному поведению. Кроме того, прорабатывается сочетание удаленной и офисной работы.

Эксперты уверены, что подобные кризисы могут ожидать нас и в будущем. Нам придется жить в условиях новой реальности, поэтому полученный опыт можно считать бесценным. Компаниям, вероятно, необходимо создавать отдельное направление - департамент или отдел, которые на постоянной основе будут заниматься профилактикой вирусных заболеваний и планировать мероприятия по минимизации таких рисков.

- Конечно, это дополнительные финансовые расходы, новые рабочие места, - говорит Дмитрий Медведев. - Но надо просчитывать эти риски и нести затраты, чтобы потом не получилось, что "скупой платит дважды".

Ряд предприятий уже начал создавать такие подразделения, хотя единого названия у них нет. Это пока пробный опыт. Называются они по-разному: служба риск-менеджмента или аварийно-диспетчерская служба, центр управления инцидентами. А где-то такие задачи решают HR-отделы.

Кстати, практически на каждом предприятии страны созданы оперативные штабы по недопущению распространения коронавируса. Чем не основа для будущей специализированной службы? Ведь у этих штабов уже есть все необходимое, включая налаженное взаимодействие с местными властями.