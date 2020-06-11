Китай рассказал об условиях восстановления транспортного сообщения с РФ

В министерстве иностранных дел КНР рассказали, при каких условиях восстановится транспортное сообщение с РФ. Главное из них - соблюдение строгого эпидемиологического контроля и нормализация глобальной ситуации с пандемией коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на источник в китайском дипведомстве.

Собеседник агентства подтвердил, что авиакомпании из РФ смогут выполнять один рейс в неделю на территорию Поднебесной, подав заявку в один из 37 международных аэропортов, ранее утвержденных китайскими авиационными властями. Действие этих правил в Пекине утвердили с 8 июня. При этом в случае выявления на борту десяти инфицированных COVID-19 полеты должны быть приостановлены на месяц. Напротив, если в течение трех недель на конкретном направлении не обнаружится ни одного случая заражения, перевозчик сможет увеличить число рейсов до двух раз в неделю - это единое требование китайской стороны ко всем странам.

В МИД КНР признали, что поддерживают постоянный контакт с российскими коллегами по вопросам противодействия пандемии. В дипведомстве также подтвердили, что иностранцы, занятые в торговой и научной сферах, могут в исключительных случаях обращаться за срочной визой для въезда в Китай. Ранее "РГ" писала о том, что немецкая "Люфтганза" уже выполнила несколько чартеров в КНР, куда после перерыва на карантин были доставлены европейские сотрудники автомобильного концерна и их семьи.