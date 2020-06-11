Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами

В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D. По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, старт был осуществлен в 02:31 по местному времени с космодрома Тайюань (провинция Шаньси) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2C".

Спутник предназначен для изучения океанов и оповещения о надвигающихся стихийных бедствиях на море. Специалисты также планируют использовать Haiyang-1D при реализации различных экологических, сельскохозяйственных и транспортных проектов, пишет ТАСС.

КНР сегодня активно развивает свою национальную космическую программу. Разрабатываются различные спутники и технологии для освоения Луны. Китайские ученые также работают над проектом по исследованию астероидов и Марса.