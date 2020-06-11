Китайские медики поделились опытом с бразильскими коллегами

В Бразилии все более обостряется ситуация с пандемией нового коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), к 10 июня в Бразилии количество пациентов с COVID-19 приблизилось к 740 тысячам - эта цифра уступает лишь США. Зарегистрировано более 38 тысяч летальных исходов.

Директор управления Бразильско-американской медицинской корпорации ICU Виктор Краво задал вопрос: как снизить высокий уровень смертности. Ведущий специалист отделения экстренной медицинской помощи больницы Ли Шу поделилась, что в первое время распространения эпидемии из-за большого количества пациентов и серьезного отсутствия медицинских ресурсов в Китае быстро ухудшалось состояние больных, что привело к высокому уровню смертности. Однако затем, благодаря применению вспомогательного оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, значительно вырос процент выздоровления людей.

Касаясь вопроса применения гормональной терапии при спасении пациентов, ведущий врач отделения респираторных заболеваний и реаниматологии Шэнь Нин объяснил, что гормоны необходимо использовать с большой осторожностью для пациентов с тяжелой и критической формой болезни, страдающих диабетом, гипертонией и другими сопутствующими заболеваниями.

Отвечая на вопрос бразильского коллеги Даниэля Вагнера Сантоса о том, когда можно выписывать пациентов из больницы, врач Ли Шу отметила, что необходимо учитывать три клинических показателя: первый - температура тела больного находится в пределах нормы не менее трех дней подряд; второй - симптомы заболевания легких значительно улучшились; и третий - результат двух последовательных ПЦР-тестов оказался отрицательным. Притом после того, как больной был выписан из больницы, он должен соблюдать двухнедельную самоизоляцию. За это время ему будут сделаны еще два теста, при отрицательных результатах которых возможно снятие карантина.

Медики также обсудили вопросы, касающиеся использования дыхательного аппарата, применения противовирусных лекарственных средств и другие актуальные темы.