Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года
Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 2700; 2006, N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5281; 2007, N 31, ст. 4015; N 41, ст. 4845; 2009, N 26, ст. 3122; N 29, ст. 3597; N 45, ст. 5265; 2011, N 30, ст. 4573; N 50, ст. 7346, 7352; 2012, N 24, ст. 3082; 2013, N 48, ст. 6161; N 49, ст. 6327; N 52, ст. 6961; 2014, N 30, ст. 4259; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7550; 2015, N 18, ст. 2620; 2016, N 1, ст. 59; N 18, ст. 2511; N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 17, ст. 2456) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 2.5 после слов "органов и учреждений уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
2) часть 2 статьи 3.9 после слов "органов и учреждений уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
3) часть 3 статьи 3.13 после слов "органов и учреждений уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,";
4) в пункте 3 части 2 статьи 23.68 слово "структурных" исключить.
Президент Российской Федерации В. Путин