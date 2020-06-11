Когда предпринимателей нельзя считать преступным сообществом

Пленум Верховного суда России защитил предпринимателей от необоснованных обвинений в совершении групповых преступлений.

Нередко следователи предъявляют обвинения в создании преступного сообщества бизнесменам только на том основании, что они работали в одной фирме. По этой логике, гендиректор, его зам, бухгалтер и несколько референтов могли считаться бандой из-за того, что там было совершено какое-то экономическое преступление.

Между тем, как подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, статья 210 УК, наказывающая за организацию преступного сообщества, не должна слепо вменяться фигурантам дел об экономических преступлениях. "Если в какой-то организации было совершено экономическое преступление, это не значит, что ее сотрудники составляют организованную преступную группировку и специально собрались исключительно для совершения преступлений, - говорит он. - Этот вопрос достаточно давно обсуждался в юридической среде, проблема была услышана президентом страны, и по инициативе главы государства недавно были внесены необходимые и долгожданные поправки в Уголовный кодекс. Теперь то, что обвиняемые в экономическом преступлении работали в одной компании, не может квалифицироваться, как действия в составе организованного преступного сообщества".

Между тем, в УК есть также статья 35: "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)". В ней сказано, что "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим кодексом". То есть в ней речь идет о дополнительной квалификации. Обвиняемым могут дать более жесткое наказание за то, что они действовали группой лиц. Иными словами, проблемы с тем, что фирму необоснованно посчитали бандой, могут возникнуть даже без предъявления статьи 210 УК. Поэтому пленум Верховного суда России сделал специальные уточнения, защищающие предпринимателей.

"Сейчас Верховный суд дал подробные пояснения, в каких случаях может быть поставлен вопрос о том, что обвиняемые в экономическом преступлении действовали группой лиц. Для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору судом должны быть установлены: наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц, наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении преступных действий, непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий",- пояснил Владимир Груздев.

При этом особое внимание следует уделять проверке правильности квалификации по делам указанной категории, когда за совершение деяния наряду с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации привлекается лицо, не обладающее указанным статусом, например помощник руководителя организации, специалист, иной работник. Выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать единственным основанием для привлечения работника к ответственности за соисполнительство в таком преступлении. Поэтому подчиненного не должны судить за преступления его начальства, если сам подчиненный не был сознательным участником преступных схем, а только выполнял указания, ничего не подозревая.

"Специальные разъяснения Верховного суда, безусловно, помогут устранить перекосы, возникшие на практике, и защитить добросовестных представителей бизнеса, а также рядовых сотрудников компаний от необоснованных обвинений",- подвел итог Владимир Груздев.