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11.06.2020 16:33
Рубрика: Власть

Когда предпринимателей нельзя считать преступным сообществом

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России защитил предпринимателей от необоснованных обвинений в совершении групповых преступлений.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Нередко следователи предъявляют обвинения в создании преступного сообщества бизнесменам только на том основании, что они работали в одной фирме. По этой логике, гендиректор, его зам, бухгалтер и несколько референтов могли считаться бандой из-за того, что там было совершено какое-то экономическое преступление.

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Между тем, как подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, статья 210 УК, наказывающая за организацию преступного сообщества, не должна слепо вменяться фигурантам дел об экономических преступлениях. "Если в какой-то организации было совершено экономическое преступление, это не значит, что ее сотрудники составляют организованную преступную группировку и специально собрались исключительно для совершения преступлений, - говорит он. - Этот вопрос достаточно давно обсуждался в юридической среде, проблема была услышана президентом страны, и по инициативе главы государства недавно были внесены необходимые и долгожданные поправки в Уголовный кодекс. Теперь то, что обвиняемые в экономическом преступлении работали в одной компании, не может квалифицироваться, как действия в составе организованного преступного сообщества".

Между тем, в УК есть также статья 35: "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)". В ней сказано, что "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим кодексом". То есть в ней речь идет о дополнительной квалификации. Обвиняемым могут дать более жесткое наказание за то, что они действовали группой лиц. Иными словами, проблемы с тем, что фирму необоснованно посчитали бандой, могут возникнуть даже без предъявления статьи 210 УК. Поэтому пленум Верховного суда России сделал специальные уточнения, защищающие предпринимателей.

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"Сейчас Верховный суд дал подробные пояснения, в каких случаях может быть поставлен вопрос о том, что обвиняемые в экономическом преступлении действовали группой лиц. Для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору судом должны быть установлены: наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц, наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении преступных действий, непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий",- пояснил Владимир Груздев.

При этом особое внимание следует уделять проверке правильности квалификации по делам указанной категории, когда за совершение деяния наряду с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации привлекается лицо, не обладающее указанным статусом, например помощник руководителя организации, специалист, иной работник. Выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать единственным основанием для привлечения работника к ответственности за соисполнительство в таком преступлении. Поэтому подчиненного не должны судить за преступления его начальства, если сам подчиненный не был сознательным участником преступных схем, а только выполнял указания, ничего не подозревая.

"Специальные разъяснения Верховного суда, безусловно, помогут устранить перекосы, возникшие на практике, и защитить добросовестных представителей бизнеса, а также рядовых сотрудников компаний от необоснованных обвинений",- подвел итог Владимир Груздев.

Власть Право Финансовое право Происшествия Преступления Должностные преступления Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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