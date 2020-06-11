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11 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 11 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон о контрактной системе в сфере госзакупок

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Внести в пункт 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028; Российская газета, 2020, 28 апреля) изменение, изложив его в следующей редакции:

"6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;".

Президент Российской Федерации В. Путин