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11.06.2020 13:07
Рубрика: Власть

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Текст: Кира Латухина
Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - сказал Песков. "Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - добавил он.

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На вопрос, собирается ли Владимир Путин лично разъяснять суть поправок, представитель Кремля заметил, что их самым активным образом разъясняют инициаторы. "Сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения", - напомнил он. "Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - добавил Песков.

Обсуждение идет достаточно широко - на самых разных платформах, площадках, в самых различных форматах, также сказал пресс-секретарь главы государства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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