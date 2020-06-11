Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - сказал Песков. "Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем", - добавил он.

На вопрос, собирается ли Владимир Путин лично разъяснять суть поправок, представитель Кремля заметил, что их самым активным образом разъясняют инициаторы. "Сам президент тоже неоднократно давал свои объяснения", - напомнил он. "Когда поступают вопросы, конечно, он на них отвечает, но вряд ли можно ожидать, что президент будет главным и единственным человеком, который объясняет суть поправок", - добавил Песков.

Обсуждение идет достаточно широко - на самых разных платформах, площадках, в самых различных форматах, также сказал пресс-секретарь главы государства.