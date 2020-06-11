Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Минск 19 июня, сообщил в ходе онлайн-конференции замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, визит носит регулярный плановый характер. Планируется обсудить всю широкую повестку двусторонних отношений и вопросы взаимодействия в многостороннем формате", - пояснил он.

Между тем

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня обсудил с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики, говорится в сообщении МИД России.

"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", - сообщили в министерстве.

Со своей стороны пресс-служба белорусского МИД сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов", - отметили в ведомстве.