Лещенко, Агутин и другие звезды дадут гала-концерт на Красной Площади

Это будет первое выступление музыкальных звезд перед зрителями. Ради безопасности артистов и зрителей концерты во время пандемии COVID-19 в Москве были запрещены с 15 марта. Сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается. Поэтому "живые" выступления перед зрителями возвращаются. Но пока только на один день. И с учетом всех требований санитарной безопасности.

Большой праздничный концерт "Мы вместе!" пройдет в День России, 12 июня. На Красной Площади выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие. А вести программу будут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

При этом накануне все приглашенные артисты должны будут сдать тексты на коронавирус. А зрителями концерта станут волонтеры (они-то их уже сдали), помогающие больным или пожилым людям в эти непростые времена. Поэтому программа "Мы вместе!" станет еще и знаком признания, благодарности, доброты и нашей поддержки друг друга…

Кстати, меры безопасности будут строго соблюдаться и на сцене, и за кулисами, и среди зрителей. Среди требований организаторов - сохранение между всеми дистанции не менее двух метров.

Кстати

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале "Россия-1", начало - в 20:40.

Между тем

Министерство культуры РФ направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению деятельности концертных организаций. Планируется, что концертные залы откроются для зрителей только в сентябре.

Такое решение было принято на заседании специальной рабочей группы под председательством статс-секретаря - заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции.