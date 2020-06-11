Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Игрок ФК "Терек" Жозе Маурисио (слева) в матче против ЦСКА в 2014 году.

Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".

31-летний бразилец в настоящее время выступает за греческий ПАОК, но намерен вернуться в РПЛ. Как сообщает "РБ-Спорт", футболист намерен получить российское гражданство, что поможет ему не считаться легионером.

По данным издания, с представителями футболиста уже выходили на контакт два клуба - ЦСКА и "Ростов".

Как сообщается, шансы армейского клуба заполучить игрока оцениваются выше. Контракт Маурисио с ПАОКом истекает летом 2020 года.

С 2010 по 2015 год Маурисио выступал за "Терек", а с 2016 по 2017 год - за "Зенит".