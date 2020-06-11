МЧС предупреждает москвичей о дожде и сильном ветре в четверг

На столичный регион надвигается гроза и град, спасатели МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и поставить автомобиль в гараж.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Москве, 11 июня с полудня до 22:00 ожидается гроза с дождем, местами сильным, возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать до 23 м/с.

Во время непогоды ухудшается видимость на дороге, спасатели предупреждают о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Автомобилистам рекомендуют не ездить на личном транспорте, а также не советуют парковать автомобиль близ деревьев и слабо укрепленных конструкций.