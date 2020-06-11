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Рубрика: В мире

Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Статую Христофора Колумба, которую в ночь со вторника на среду обезглавили протестующие в Бостоне, демонтируют. С таким заявлением выступил мэр мегаполиса Марти Уолш. Его слова приводит ТАСС.

Фото: AP Photo/Noah Berger
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"Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма. Мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости", - подчеркнул градоначальник. Необходимо отметить, что память о Колумбе чтят в США. Но в то же время многие считают его колонизатором и убийцей.

Напомним, акции протеста в США начались в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался во время задержания полицией. Протесты, которые позже переросли в беспорядки, охватили всю страну. В Ричмонде (штат Вирджиния) вандалы снесли статую Колумба, установленную в Берд-парке, и сбросили ее в озеро.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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