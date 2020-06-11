Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Статую Христофора Колумба, которую в ночь со вторника на среду обезглавили протестующие в Бостоне, демонтируют. С таким заявлением выступил мэр мегаполиса Марти Уолш. Его слова приводит ТАСС.

"Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма. Мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости", - подчеркнул градоначальник. Необходимо отметить, что память о Колумбе чтят в США. Но в то же время многие считают его колонизатором и убийцей.

Напомним, акции протеста в США начались в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался во время задержания полицией. Протесты, которые позже переросли в беспорядки, охватили всю страну. В Ричмонде (штат Вирджиния) вандалы снесли статую Колумба, установленную в Берд-парке, и сбросили ее в озеро.