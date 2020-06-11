МИД: Заявления о попытках РФ "подогнать" доказательства по делу о MH17 - ложь

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла заявления прокурора Голландии Тейса Бергера и его коллег о том, что факты, доказательства и результаты следственных экспериментов, предоставленных российской стороной в связи с катастрофой рейса MH17 над Донбассом, были результатом "манипуляции и подгонки". "Это очередная ложь", - заявила Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ привела некоторые технические детали следствия. Так, по утверждению Бергера, голландскому следствию удалось установить модель ракеты, сбившей в воздухе пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года. "Этот вывод сделан на основе отдаленного сходства двутавра, так называемой "бабочки", - отметила Захарова. Речь идет всего лишь о двух осколках боеголовки, найденных на месте трагедии "при сомнительных обстоятельствах", при том что сами голландцы признают: таких осколков должно быть около сотни.

В Москве настаивают: доказательства, предоставленные российской стороной, доказывают "украинское происхождение ракеты". Еще в 2015 году компания "Алмаз-Антей" провела опыт, позволивший ей сделать вывод о том, что Boeing777 был сбит зенитной ракетой 9М38. Она была снята с производства еще в Советском Союзе - в 1986 году, а с вооружения ВС РФ - в 2011-м. Напомним, что 8 июня в Нидерландах началась серия очередных слушаний по делу о резонансной катастрофе, унесшей жизни 298 человек.