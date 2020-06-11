Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила - наблюдается четкая тенденция к снижению темпов прироста новых заболевших. По стране развиваются два эпидемиологических процесса. Один начался чуть раньше в московском регионе, а второй протекает в остальных регионах. "На 24 апреля 67 процентов всех ежедневно выявляемых случаев приходилось на Москву и Московскую область", - обратила внимание руководитель федеральной службы. Сейчас баланс сместился - доля столичного региона сократилась до 23 процентов.
"На 17 марта среднесуточный темп прироста составлял почти 30 процентов, на 21 апреля - 14 процентов, на 10 мая - 7 процентов и на 10 июня он составляет 1,7 процента", - заявила Попова. При этом не снижается доля людей, у которых инфекция протекает без каких-либо симптомов. Это от 40 до 45 процентов случаев. Такой показатель, считает глава Роспотребнадзора, говорит о высоком количестве тестирований. Этот процесс расширялся с каждым днем, и в последние два дня проводилось по 300 тысяч ПЦР-тестов. В общей сложности количество сделанных исследований достигло 13,5 миллиона.
Параллельно проводятся исследования для оценки популяционного иммунитета к вирусу. В 46 регионах исследование проведено у почти 650 тысяч человек. Признаки иммунитета обнаруживаются у 14 процентов граждан, прошедших тестирование, сообщила Анна Попова. Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. В группе до 17 лет процент иммунных составляет 20 процентов, в возрастной категории от 18 до 64 лет - 14 процентов. Слабее всего вырабатывается иммунитет у людей от 65 лет и старше - всего 11 процентов.
На основании подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций шесть регионов страны уже приступили ко второму этапу снятия ограничений, 41 субъект Федерации находится на первой стадии, и десять к ней готовы. Во всех случаях остаются актуальными требования санитарной и эпидемиологической безопасности, указала Попова. Каждый человек должен соблюдать меры личной профилактики. "Масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться с нами и должен неукоснительно соблюдаться", - констатировала руководитель федеральной службы.
От того, как люди будут соблюдать эти правила, зависит, когда жизнь сможет вернуться в более или менее привычное русло. "У нас сохраняется большая просьба к горожанам: беречь себя и не подвергать неоправданному риску. Это важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути снятия тех или иных ограничений", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Со стороны столичных властей сделано многое, чтобы эпидемиологическая ситуация в многомиллионном городе была управляемой, а система здравоохранения могла оказывать помощь гражданам с COVID-19. Так, в медицинских учреждениях развернули около 40 тысяч специализированных коек. "На сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть этой системы, - отметил Собянин. - Практически ежедневно загрузка коечного фонда уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем". Часть федеральных и городских клиник постепенно переводится в плановый режим работы. Кроме того, за весь период борьбы с вирусом в 10 раз увеличены объемы тестирования.
Победить коронавирус полностью невозможно, уверен столичный градоначальник, но позитивные тенденции позволили постепенно снимать ограничения в городе. График новых послаблений расписан до 23 июня. "У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", - сообщил Сергей Собянин.
"Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму, - сказал мэр Москвы. - При этом хочу это подчеркнуть, сохраняются жесткие требования Роспотребнадзора, санитарных врачей к работе всех предприятий, организаций вне зависимости от отрасли".
Михаил Мишустин попросил глав регионов уделять особое внимание потребностям социальных работников и волонтеров в средствах индивидуальной защиты и оказывать содействие для обеспечения ими. "Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке", - подчеркнул он. Ранее по поручению президента на эти цели было выделено более одного миллиарда рублей на основании заявок Ассоциации волонтерских центров.