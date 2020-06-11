Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила - наблюдается четкая тенденция к снижению темпов прироста новых заболевших. По стране развиваются два эпидемиологических процесса. Один начался чуть раньше в московском регионе, а второй протекает в остальных регионах. "На 24 апреля 67 процентов всех ежедневно выявляемых случаев приходилось на Москву и Московскую область", - обратила внимание руководитель федеральной службы. Сейчас баланс сместился - доля столичного региона сократилась до 23 процентов.

"На 17 марта среднесуточный темп прироста составлял почти 30 процентов, на 21 апреля - 14 процентов, на 10 мая - 7 процентов и на 10 июня он составляет 1,7 процента", - заявила Попова. При этом не снижается доля людей, у которых инфекция протекает без каких-либо симптомов. Это от 40 до 45 процентов случаев. Такой показатель, считает глава Роспотребнадзора, говорит о высоком количестве тестирований. Этот процесс расширялся с каждым днем, и в последние два дня проводилось по 300 тысяч ПЦР-тестов. В общей сложности количество сделанных исследований достигло 13,5 миллиона.

Параллельно проводятся исследования для оценки популяционного иммунитета к вирусу. В 46 регионах исследование проведено у почти 650 тысяч человек. Признаки иммунитета обнаруживаются у 14 процентов граждан, прошедших тестирование, сообщила Анна Попова. Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. В группе до 17 лет процент иммунных составляет 20 процентов, в возрастной категории от 18 до 64 лет - 14 процентов. Слабее всего вырабатывается иммунитет у людей от 65 лет и старше - всего 11 процентов.

Премьер попросил уделять особое внимание оснащению волонтеров средствами защиты от вируса

На основании подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций шесть регионов страны уже приступили ко второму этапу снятия ограничений, 41 субъект Федерации находится на первой стадии, и десять к ней готовы. Во всех случаях остаются актуальными требования санитарной и эпидемиологической безопасности, указала Попова. Каждый человек должен соблюдать меры личной профилактики. "Масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться с нами и должен неукоснительно соблюдаться", - констатировала руководитель федеральной службы.

От того, как люди будут соблюдать эти правила, зависит, когда жизнь сможет вернуться в более или менее привычное русло. "У нас сохраняется большая просьба к горожанам: беречь себя и не подвергать неоправданному риску. Это важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути снятия тех или иных ограничений", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Со стороны столичных властей сделано многое, чтобы эпидемиологическая ситуация в многомиллионном городе была управляемой, а система здравоохранения могла оказывать помощь гражданам с COVID-19. Так, в медицинских учреждениях развернули около 40 тысяч специализированных коек. "На сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть этой системы, - отметил Собянин. - Практически ежедневно загрузка коечного фонда уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем". Часть федеральных и городских клиник постепенно переводится в плановый режим работы. Кроме того, за весь период борьбы с вирусом в 10 раз увеличены объемы тестирования.

Победить коронавирус полностью невозможно, уверен столичный градоначальник, но позитивные тенденции позволили постепенно снимать ограничения в городе. График новых послаблений расписан до 23 июня. "У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", - сообщил Сергей Собянин.

"Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы практически полностью перейдем к нормальному режиму, - сказал мэр Москвы. - При этом хочу это подчеркнуть, сохраняются жесткие требования Роспотребнадзора, санитарных врачей к работе всех предприятий, организаций вне зависимости от отрасли".

Михаил Мишустин попросил глав регионов уделять особое внимание потребностям социальных работников и волонтеров в средствах индивидуальной защиты и оказывать содействие для обеспечения ими. "Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке", - подчеркнул он. Ранее по поручению президента на эти цели было выделено более одного миллиарда рублей на основании заявок Ассоциации волонтерских центров.