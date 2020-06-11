Минкульт проработает возможные меры поддержки частных театров

О необходимости создания в России реестра частных театров говорили на заседании специальной рабочей группы по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавируса, созданной при Минкультуры России.

"Министерство культуры впервые взялось за новую задачу - формирование всероссийского реестра частных театров", - отметила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

До сих пор подобные перечни никогда не создавались ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Поэтому, как пояснили в пресс-службе ведомства, Минкультуры РФ обратиться к региональным властям с просьбой провести мониторинг и составить перечень подобных культурных организаций с указанием формы юридического лица, положения театров в культурной среде региона, количества проведенных и отмененных спектаклей.

"Для нас важно понять, какие частные театры действительно являются театрами, а не разного рода любительскими театральными кружками, студиями аниматоров при многочисленных торговых центрах", - подчеркнула Манилова.

Своими наработками в отборе частных театров с Минкультуры РФ готовы поделиться Российский институт театрального искусства - ГИТИС и дирекция фестиваля "Золотая маска". Союз театральных деятелей России также вызвался присоединиться к работе.

Однако все же главной темой совещания стала поддержка государственных театров, которые были вынуждены закрыться на время пандемии.

Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Оксана Косарева предложила уточнить, какие именно расходы театров потребуют федеральной поддержки. В этот список попадают арендная плата, жилищно-коммунальные расходы и частично - заработная плата артистов.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой добавил, что вопрос помощи негосударственным театрам актуален не только в период пандемии, но и в течение всего 2021 года.

В ответ на это Алла Манилова пообещала, что не позднее сентября Министерство определит возможные формы поддержки негосударственных театров в рамках национального проекта "Культура". Но при этом в ведомстве рассчитывают и на активное участие в этом процессе и региональных властей.

Ориентироваться и федеральные, и региональные власти будут на созданный реестр частных театров, который должен быть сформирован в течение двух недель и направлен на согласование в Союз театральных деятелей России.