Минпросвещения готовится открыть школы 1 сентября

- Что касается 1 сентября. Детские сады, школы, система образования готовится к тому, что учащиеся придут 1 сентября. Мы планируем открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы проведем просветительскую работу с родителями, учителями. Ученики хотят вернуться в школу, увидеть своих сверстников и учителей.

По словам министра, было принято решение провести диагностику знаний школьников в начале следующего учебного года. За контрольные не будут выставляться оценки, они будут призваны только проверить знания. Уже разрабатывается точная методическая помощь учащимся, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

- Была волна фейков о том, что дистанционная форма заменит обычную. Этого не будет, - подчеркнул министр Сергей Кравцов. - Дистанционная форма может дополнить традиционную, чтобы решать точечно вопросы. Если ребенок заболел или не может посещать занятия.