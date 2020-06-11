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11.06.2020 16:49
Рубрика: Общество

Минпросвещения готовится открыть школы 1 сентября

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения планирует открыть школы, детские сады, колледжи и техникумы в очном формате 1 сентября. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-брифинга в "Интерфаксе".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Что касается 1 сентября. Детские сады, школы, система образования готовится к тому, что учащиеся придут 1 сентября. Мы планируем открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы проведем просветительскую работу с родителями, учителями. Ученики хотят вернуться в школу, увидеть своих сверстников и учителей.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Школьникам будут передавать технику для "дистанционки" все лето

По словам министра, было принято решение провести диагностику знаний школьников в начале следующего учебного года. За контрольные не будут выставляться оценки, они будут призваны только проверить знания. Уже разрабатывается точная методическая помощь учащимся, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

- Была волна фейков о том, что дистанционная форма заменит обычную. Этого не будет, - подчеркнул министр Сергей Кравцов. - Дистанционная форма может дополнить традиционную, чтобы решать точечно вопросы. Если ребенок заболел или не может посещать занятия.

Общество Образование Правительство Минпросвещения День знаний

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