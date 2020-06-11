Минстрой определил порядок управления наемными домами

Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности РФ, утвердил Минстрой. К наемным домам, согласно Жилищному кодексу, относятся здания, где все помещения принадлежат одному лицу и предоставляются для проживания по договорам найма.

Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности РФ, утвердил Минстрой.

К наемным домам, согласно Жилищному кодексу относятся здания, где все помещения принадлежат одному лицу и предоставляются для проживания по договорам найма. Найм может быть как социальным (плата за аренду такого жилья должна быть ниже рыночной), так и коммерческим. Передавать квартиры в собственность отдельным гражданам запрещено, возможна продажа дома лишь целиком.

Управлять таким домом может как орган власти, уполномоченный выступать в качестве собственника, так и, по его решению, управляющая организация. Наймодатель должен обеспечить предоставление нанимателям коммунальных услуг, заключив договора с поставщиками воды, тепла, газа и другими организациями ЖКХ. Он обязан вести учет нанимателей, выставлять им счета за коммунальные услуги и найм помещения, контролировать работы по содержанию и ремонту помещений общего пользования, повышать энергоэффективность здания.

Развитие наемных домов социального использования, как неоднократно говорили эксперты отрасли, может помочь решить жилищный вопрос семьям с невысокими доходами. Пока наемных домов в России крайне мало.