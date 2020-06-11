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11.06.2020 20:11
Рубрика: Экономика

Мировой рынок ожидает экспорт пшеницы нового урожая из РФ в 36 млн тонн

Текст: Светлана Ментюкова

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 годов) на 1 млн тонн, до 36 млн тонн. Об этом говорится в очередном июньском обзоре американского сельхозведомства.

Фото: cognitivepilot.com
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Прогноз по урожаю пшеницы в России эксперты Минсельхоза США оставили на прежнем уровне 77 млн тонн. Прогноз по экспорту фуражного зерна из РФ также сохранен на уровне 8,28 млн тонн, кукурузы - в 4,4 млн тонн.

Аналитики в целом повысили прогноз мирового производства пшеницы на 4,94 млн тонн - до 773,43.

Российские аналитики оценивают экспорт зерна из России в новом сельхозгоду в размере около 45 млн тонн, в том числе пшеницы - 34,5-36 млн тонн. Общий объем урожая зерновых в РФ, по прогнозам экспертов, ожидается на уровне 122-124 млн тонн.

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