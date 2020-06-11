Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Одной из тем заседания кабмина стало исполнение федерального бюджета за первый квартал. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным", - отметил Мишустин. При этом он назвал некорректным обсуждать эту тему в отрыве от того, что происходило ближе к завершению квартала и далее.
Новый коронавирус, подчеркнул глава кабмина, серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы.
- Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала, - резюмировал Мишустин.
Расходы бюджета в 2020 году с учетом изменений для реализации социальных мер из Послания президента РФ ранее были запланированы в размере 19,7 трлн рублей. Доходы бюджета - на уровне 20,6 трлн рублей. Однако, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, по причине пандемии бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен предлагать урезать расходы бюджета в текущем году, а при необходимости даже не исключено их увеличение.