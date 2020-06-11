Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Новый коронавирус серьезно изменил экономические реалии, констатировал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. По его оценке, объективно судить о влиянии пандемии на российскую экономику можно будет по итогам второго квартала нынешнего года.

Одной из тем заседания кабмина стало исполнение федерального бюджета за первый квартал. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным", - отметил Мишустин. При этом он назвал некорректным обсуждать эту тему в отрыве от того, что происходило ближе к завершению квартала и далее.

Новый коронавирус, подчеркнул глава кабмина, серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы.

- Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала, - резюмировал Мишустин.

Расходы бюджета в 2020 году с учетом изменений для реализации социальных мер из Послания президента РФ ранее были запланированы в размере 19,7 трлн рублей. Доходы бюджета - на уровне 20,6 трлн рублей. Однако, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, по причине пандемии бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен предлагать урезать расходы бюджета в текущем году, а при необходимости даже не исключено их увеличение.