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11.06.2020 12:49
Рубрика: Экономика

Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Текст: Татьяна Замахина
Новый коронавирус серьезно изменил экономические реалии, констатировал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. По его оценке, объективно судить о влиянии пандемии на российскую экономику можно будет по итогам второго квартала нынешнего года.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Одной из тем заседания кабмина стало исполнение федерального бюджета за первый квартал. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным", - отметил Мишустин. При этом он назвал некорректным обсуждать эту тему в отрыве от того, что происходило ближе к завершению квартала и далее.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Новый коронавирус, подчеркнул глава кабмина, серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы.

- Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала, - резюмировал Мишустин.

Расходы бюджета в 2020 году с учетом изменений для реализации социальных мер из Послания президента РФ ранее были запланированы в размере 19,7 трлн рублей. Доходы бюджета - на уровне 20,6 трлн рублей. Однако, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, по причине пандемии бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен предлагать урезать расходы бюджета в текущем году, а при необходимости даже не исключено их увеличение.

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