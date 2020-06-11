Регионы получат дополнительно 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство дополнительно направит в 19 регионов более 12,5 миллиарда рублей на выплату пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Речь об адресных пособиях, которые предназначены малообеспеченным семьям. Как уточнил Мишустин, в федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели.

В материалах к заседанию правительства говорится, что увеличение объема субсидий позволит в полном объеме осуществить выплаты на 890 тыс. детей дополнительно.