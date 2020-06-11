Мощный аккумулятор и NFC. Вышел новый смартфон Xiaomi за 12 тысяч рублей

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон, который может стать королем бюджетного класса - Redmi 9. Впервые модель из начальной линейки получила модуль NFC - до этого его можно было встретить только в устройствах Redmi Note, и то не во всех.

Фото: Xiaomi

Новый Redmi 9 получил 6,53-дюймовый экран с разрешением FullHD+, а также квадрокамеру (модули: основной, сверхширокоугольный, макро и датчик глубины) на 13 Мп и фронталку на 8 Мп, спрятанную в каплевидном вырезе.

Вот как он снимает макро:

Фото: Xiaomi

А вот какие получаются портреты:

Фото: Xiaomi

И широкоугольные снимки:

Фото: Xiaomi

Сердцем Redmi 9 стал процессор Helio G80, который работает с 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной. Последнюю можно расширить с помощью карт microSD.

Отличительная особенность новинки - сверхъемкий аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Большие батареи, увеличивающие время автономной работы, становятся новым стандартом рынка.

В комплекте - уже упомянутый модуль NFC, разъем для наушников, инфракрасный передатчик, порт USB-C, Bluetooth 5.0. Однако многих может смутить отсутствие поддержки Wi-Fi 5 ГГц.

Что касается цены, то на европейском рынке она составит 149 евро, или менее 12 тысяч рублей, за версию 3/32 Гб. Модификация на 4/64 Гб обойдется в 179 евро. Такие же цены можно ждать и в России.